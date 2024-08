PALESTRAS ESTÃO AGENDADAS PARA 21 DE SETEMBRO

Comissão Diocesana para a Vida clarifica Identidade de Género

Identidade de género, desenvolvimento psico-sexual e educação. Estes são alguns dos tópicos que a Comissão Diocesana para a Vida vai debater a 21 de Setembro, nas instalações da Secção Chinesa do Colégio de Santa Rosa de Lima. A iniciativa traz até Macau o reputado psiquiatra de Hong Kong, Hong Kwai-wah.

O Grupo de Cultura sobre a Teologia do Corpo, subordinado à Comissão Diocesana para a Vida, vai promover uma conferência, a 21 de Setembro, destinada a pais, professores e encarregados de educação, sobre o desenvolvimento psico-sexual de jovens e adolescentes. A iniciativa, que tem como orador Hong Kwai-wah, um conhecido psiquiatra de Hong Kong, contempla duas palestras com temas e conteúdos interligados.

Da parte da manhã, o especialista vai falar sobre a forma como os pais e agregados familiares podem “cultivar o desenvolvimento saudável da psicologia sexual dos seus filhos”. Já a palestra agendada para a parte da tarde tem como destinatários os outros educadores que modelam o processo educativo das novas gerações e aborda um dos temas mais fracturantes da actualidade, a questão da chamada identidade de género. Hong Kwai-wah vai procurar orientar os participantes sobre a forma como professores, assistentes sociais e conselheiros devem acompanhar crianças e adolescentes confrontados com dúvidas e incertezas sobre a identidade de género.

Com a iniciativa, a Comissão Diocesana para a Vida quer promover a cultura da vida e integrar o valor da dignidade humana nas discussões sobre sexualidade, visando, em simultâneo, o cultivo de uma atmosfera de castidade entre as gerações mais jovens.

Para Hong Kwai-wah, as duas palestras constituem um pequeno contributo para que pais, professores, assistentes sociais e catequistas possam aprimorar o seu conhecimento e compreensão sobre o desenvolvimento sexual e psicológico de crianças e adolescentes. O psiquiatra propõe-se ensinar pais e educadores a fazerem uso da empatia e de uma atitude inclusiva para acompanhar os mais jovens, numa altura em que o corpo – e o seu usufruto – se tornaram campos de batalha.

Tido de uma forma geral, o desenvolvimento psico-sexual refere-se ao desenvolvimento dos comportamentos psicológicos sexuais, que podem ser divididos em diferentes etapas, de acordo com a idade das crianças e dos adolescentes. Na primeira das palestras que vai proferir, Hong Kwai-wah irá explorar o papel dos pais no acompanhamento do desenvolvimento psico-sexual dos filhos. O psiquiatra defende que os pais podem prestar mais atenção à educação dos filhos e procurar compreender os diversos factores que afectam o desenvolvimento sexual e psicológico dos mais novos.

Se os pais são os principais destinatários da primeira intervenção, a segunda tem como público-alvo um leque bem mais amplo de educadores e profissionais. Na sociedade actual, crianças e adolescentes podem sentir-se confusos sobre a sua identidade de género à medida que vão crescendo. Professores, assistentes sociais, catequistas e conselheiros, argumenta Hong Kwai-wah, desempenham papeis determinantes na elucidação e acompanhamento das crianças e adolescentes.

Com um custo de oitenta patacas por palestra (ou de 150 por ambas as sessões), as inscrições permanecem abertas até 16 de Setembro. As duas sessões terão lugar no Auditório da Secção Chinesa do Colégio de Santa Rosa de Lima, com cada uma das intervenções de Hong Kwai-wah a prolongarem-se por duas horas.

M.C.