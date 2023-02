PADRE DANIEL RIBEIRO, SCJ, LIDERA PEREGRINAÇÃO AO EGIPTO, TERRA SANTA E ROMA

Missa, Pregação e Catequese nos principais locais da Fé

O padre Daniel Ribeiro, SCJ, vai liderar uma peregrinação ao Egipto, à Terra Santa e a Roma. A’O CLARIM, o vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa revelou alguns pormenores.

Depois de liderar uma delegação de jovens de Macau à Jornada Mundial da Juventude, já neste ano de 2023 (ver artigo na página 2), o padre Daniel Ribeiro, SCJ, irá levar um grupo de peregrinos ao Egipto, à Terra Santa e a Roma, em 2024. É esta a proposta e o desafio que o missionário faz aos católicos da RAEM.

O padre Daniel vai liderar, entre 20 de Julho e 3 de Agosto do próximo ano, uma peregrinação por alguns dos lugares mais emblemáticos da fé e vivência católicas. Numa manifestação da universalidade da Igreja, a iniciativa pretende juntar, no Monte Sinai, em Belém, em Jerusalém e em Roma, católicos de diferentes línguas e proveniências, explicou a’O CLARIM. «É uma peregrinação que todos os católicos devem fazer uma vez na vida. O anúncio é feito com antecedência para que as pessoas se possam organizar, até porque este tipo de iniciativas tem um custo. É uma peregrinação para a comunidade portuguesa, para a comunidade chinesa, para todos em Macau. Todos quantos queiram participar são bem-vindos», salientou, acrescentando: «O objectivo é, novamente, que católicos do Brasil e daqui de Macau possam participar e conviver juntos. Já houve um outro momento em que as duas comunidades puderam privar, há algum tempo atrás, e foi muito positivo em termos de relacionamento. Uma parte do grupo sai de Hong Kong e a outra de São Paulo, no Brasil. Os dois grupos vão participar juntos».

Toda ela envolta num grande simbolismo religioso, a peregrinação contempla uma importante componente litúrgica, com a celebração de Missa em alguns dos mais sagrados locais do Catolicismo. Na calha, revelou o padre Daniel, está um eventual encontro com o Papa, no Vaticano. «Vamos ter missas diárias nos principais lugares de fé da Igreja Católica – no Monte Sinai, nas imediações do local onde Moisés recebeu os Dez Mandamentos; e também em Belém, Nazaré e Jerusalém. No Vaticano, haverá Missa num altar lateral da Basílica de São Pedro», adiantou ainda, concluindo: «Vou celebrar a Eucaristia todos os dias. Vamos ter Missa diária nos principais lugares de fé para os católicos. Mas para além disso vamos ter pregações, formações e Catequese. Todas as quartas-feiras, o Papa reúne os fiéis para uma sessão de Catequese na Praça de São Pedro. Iremos organizar-nos de forma a podermos estar numa quarta-feira em Roma e, caso haja Catequese, tencionamos estar presentes. Ainda é demasiado cedo para saber, mas temos esse desejo de participar na Catequese».

Marco Carvalho