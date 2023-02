PARÓQUIAS DA SÉ E DO CARMO PREPARAM PARTICIPAÇÃO NA JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE EM LISBOA

Custos são entrave que urge ultrapassar

Os vigários paroquiais para a comunidade de língua portuguesa das igrejas da Sé Catedral e de Nossa Senhora do Carmo, padres Daniel Ribeiro, SCJ, e Eduardo Agüero, SCJ, respectivamente, estiveram reunidos no último Domingo com os pais e encarregados de educação de jovens das paróquias, para discutir a participação destes na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, entre outros assuntos.

Ao evento, a ter lugar na capital portuguesa entre 1 e 6 de Agosto, deverão deslocar-se mais de uma dezena de jovens de língua materna portuguesa, estando a ser planeadas algumas actividades com vista à angariação de fundos.

Segundo o padre Daniel explicou no final da Missa Dominical de 29 de Janeiro, a delegação lusófona de Macau irá estar uns dias em Fátima ( de 26 a 31 de Julho ), numa primeira fase, deslocando-se de seguida para Lisboa.

O custo das passagens aéreas e das despesas em Portugal são assumidas pelos pais, daí a necessidade de angariar fundos atempadamente.

O valor total das despesas referentes a alojamento, alimentação e transportes em Portugal é de três mil patacas por jovem.

A Jornada Mundial da Juventude realiza-se a cada três anos na cidade de um país diferente. Para o padre Daniel, «trata-se de uma experiência inesquecível, que transforma as pessoas para o resto da vida».

J.M.E.