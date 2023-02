DIOCESE DE MACAU CELEBROU ANO NOVO LUNAR E NOSSA SENHORA DA CHINA

Votos de fé renovados

A diocese de Macau celebrou o Ano Novo Lunar do Coelho nos dias 22 e 23 de Janeiro, tendo também no dia 22 (Domingo da Palavra de Deus) celebrado Nossa Senhora da China.

À semelhança dos últimos anos, em particular depois da transferência de administração de Macau, a Diocese voltou a celebrar o Ano Novo Lunar, sendo já uma tradição a celebração de Nossa Senhora da China na véspera da mais importante festividade do Calendário Chinês.

No dia 22, o bispo de Macau, D. Stephen Lee, celebrou missa em Chinês logo ao início do dia, tendo o padre Daniel Ribeiro, SCJ, celebrado a habitual missa em Português, nas últimas horas da manhã. Dos celebrantes ouviu-se, em traços gerais, a mensagem de que sempre que um ano novo começa a fé dos católicos também se renova e fortalece.

Em ambas as missas, a igreja da Sé Catedral esteve repleta de fiéis, que assim se associaram às celebrações do Ano Novo Lunar e de Nossa Senhora da China.

Também em Hong Kong, a diocese local tem por hábito celebrar o Ano Novo do Calendário Chinês. O CLARIMesteve na Região vizinha entre 23 e 25 de Janeiro e pôde observar as decorações típicas da época na catedral de Nossa Senhora da Assumpção. À hora da nossa visita à Sé de Hong Kong não estava a decorrer qualquer acto litúrgico, mas uma das portas laterais da igreja estava aberta por forma a permitir que os fiéis pudessem ali entrar, rezar e usufruir do silêncio do espaço envolvente.

J.M.E.