ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES NO FINAL DE TODAS AS MISSAS ATÉ 8 DE DEZEMBRO DE 2024

Vida religiosa celebrada por 16 servos de Deus

Dezasseis padres, religiosos e religiosas foram homenageados ao final do dia, no passado Domingo, 30 de Abril, em missa presidida pelo bispo D. Stephen Lee.

Celebrada na igreja da Sé Catedral, a Eucaristia também assinalou o Dia Mundial de Oração pelas Vocações, data que coincide com o Quarto Domingo da Páscoa – o Domingo do Bom Pastor.

«A missa presidida pelo Senhor Bispo tem como objectivo principal rezarmos pelas Vocações na Igreja universal e na Diocese de Macau, e celebrar o Jubileu de Prata, Ouro e Diamante de sacerdotes, religiosos e religiosas. Na ocasião, todos recebem uma homenagem e orações pelo seu Ministério», explicou o padre Daniel Ribeiro, SCJ, na missa dominical das 11:00 horas, na Sé Catedral.

As colectas das missas do último Domingo foram “entregues ao Episcopado”, com o intuito de serem enviadas para a Santa Sé, “para apoiar o Papa nos seus vários apostolados” – o denominado Óbolo de São Pedro, de acordo com uma nota da Chancelaria da Diocese.

Segundo a mesma nota, “de 30 de Abril de 2023 a 8 de Dezembro de 2024 será celebrado o Ano Diocesano das Vocações, para encorajar os jovens a responder generosamente ao chamamento de Deus”. Neste âmbito, durante o referido período, no final da celebração das missas é rezada a Oração pelas Vocações: “Ó Pai do Céu! Dignai-vos aumentar a fé da nossa comunidade, especialmente àqueles a quem chamastes e também àqueles que vão ser chamados para Vos servir. Que o amor do Vosso Filho chame mais jovens para generosamente responder e perseverar no Vosso chamamento. Que o poder do Espírito Santo nos leve a fazer a vontade do Senhor e a oferecermos a nós mesmos, em união com o grande sacrifício do Vosso Filho, Jesus Cristo. Amém”.

Ainda no que respeita ao Ano Diocesano das Vocações, D. Stephen Lee nomeou, a 24 de Abril, os membros da Comissão Diocesana para as Vocações, entidade presidida pelo prelado e da qual fazem parte sacerdotes, religiosos, religiosas e leigos.

J.M.E.