MISSA DE ACÇÃO DE GRAÇAS MARCOU O ARRANQUE DAS COMEMORAÇÕES DO 75.º ANIVERSÁRIO D’O CLARIM

A voz autêntica da Igreja em Macau

D. Stephen Lee considera que O CLARIM tem o dever de continuar a missão de informar os fiéis, tendo a «verdade autêntica» como linha orientadora. No entender do prelado, sendo O CLARIM«a voz da Igreja em Macau», tem a tarefa acrescida de filtrar a informação e distinguir a verdade da falsidade.

«Na mensagem pelo Dia Mundial das Comunicações Sociais, o Papa Francisco disse que cabe aos media decidir o que devem ou não publicar. Eles têm a obrigação de comunicar de modo a que todos entendam e sejam bem informados», referiu D. Stephen Lee.

No que respeita à actividade d’O CLARIM, acentuou a sua principal função – «o contacto entre a Diocese e os fiéis» – dividindo-se esta em dois vectores: informação e formação. «Tal como ouvimos na leitura e no Evangelho, também os jornalistas do nosso jornal têm um rebanho para cuidar. As vossas ovelhas devem alimentar e guiá-las, não só as informando, como também lhes dando formação», disse o bispo de Macau.

D. Stephen Lee não esqueceu a evolução do jornal nos últimos anos, com a adesão às tecnologias de informação, o que também ajuda à missão da Igreja.

«Também por meio d’O CLARIM damos testemunho do Pai. Antes, pensava-se que as entidades ligadas à Igreja, às dioceses, só faziam caridade e não tinham outras funções. Mas não! Hoje as dioceses asseguram outros serviços. No caso da diocese de Macau temos, por exemplo, O CLARIM – um Órgão de Comunicação Social profissional, uma vez que emprega profissionais ligados ao sector», sublinhou, acrescentando a necessidade «de também os seus funcionários deverem alimentar a sua fé, para melhor chegar aos outros».

Durante a pandemia – lembrou ainda – «continuámos a comunicar com os fiéis por meio d’O CLARIM. Deste modo, destruímos as barreiras que nos separavam e continuámos a fazer chegar a nossa mensagem aos fiéis».

Na mesma ocasião, D. Stephen Lee enalteceu a decisão dos responsáveis pelo Semanário Católico de Macau em adoptar Santa Catarina de Sena e São Atanásio como padroeiros d’O CLARIM(ver artigo na página 6): «A São José Operário – cuja festa litúrgica se celebra a 1 de Maio, data oficial da fundação d’O CLARIM –, juntamos agora São Atanásio e Santa Catarina de Sena. Ambos são Doutores da Igreja e grandes promotores da fé. Igual missão tem O CLARIM e os seus profissionais: a promoção e divulgação da fé católica».

Estas declarações foram proferidas durante a homilia da Missa de Acção de Graças pelo 75.º Aniversário d’O CLARIM, celebrada na passada terça-feira, na igreja da Sé Catedral ao final do dia.

Presidida pelo bispo de Macau, a Eucaristia contou com a presença de cerca de sessenta fiéis, tendo o prelado sido coadjuvado pelos padres Eduardo Emilio Agüero, SCJ; José Mario Mandía; Leonard Dollentas; Paolo Consonni, MCCJ; Albertus Suryadi, SCJ; Michael Cheung, IVE; e Michael Lee Hun Joon.

A Santa Missa foi celebrada em Chinês e Inglês, com alguns apontamentos em Português – as três línguas que fazem d’O CLARIM o único jornal trilingue da RAEM.

José Miguel Encarnação