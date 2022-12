OFÍCIO DECORRE A 10 DE DEZEMBRO

Vésperas Corais na Sé Catedral

Cânticos do Advento, peças corais de grandes compositores e até música de cariz mais popular. A Sé Catedral recebe a 10 de Dezembro um Ofício de Vésperas cantadas. A iniciativa, da responsabilidade do Coro Diocesano e do Cathedral Schola, tem como objectivo preparar os católicos em Macau para um dos mistérios fundamentais da Fé: o Nascimento de Jesus.

O Ofício está agendado para as 19:00 horas e para além das habituais orações e leitura das Escrituras, haverá a interpretação de composições corais de Gabriel Fauré e de alguns dos mais conhecidos cânticos do Tempo do Advento. «Os dois coros, tanto em conjunto, como a título individual, vão apresentar um total de cinco obras corais diferentes, cada uma das quais após uma leitura. Entre elas, estão cânticos bem conhecidos do período do Advento, como Veni Veni Emmanuel e Gaudete; a versão inglesa do belíssimo hino alemão “Es ist ein Ros’ entsprungen” e ainda a Ave Maria, de Gabriel Fauré, e um tema imperdível deste período natalício, “Away in a Manger”», disse António Wong, em declarações a’O CLARIM. «O Serviço começa e termina com um hino congregacional e é complementado com obras festivas para órgão, interpretadas pela organista da Sé Catedral, Vivian Ng, que acabou de completar a sua licenciatura em música pela Universidade de Oxford», acrescentou o jovem maestro, responsável pela direcção musical dos dois coros.

Para além do propósito fundamental de louvar e agradecer a Deus na comunhão da Igreja com os Salmos, a iniciativa serve de montra ao Coro Diocesano e ao Cathedral Schola de Macau, ao mesmo tempo que se reveste de missão com uma importância fulcral: ajudar a preparar os fiéis no território para um dos momentos fundamentais do calendário católico. «Estas Vésperas Corais têm um duplo propósito. Antes de mais, é uma oportunidade para dar a conhecer, junto da comunidade, o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido por ambos os coros. Por outro lado, e bem mais importante, esperamos que o trabalho que temos vindo a desenvolver ao longo dos últimos três meses possa ajudar a preparar os católicos em Macau para celebrarem o Natal», explicou António Wong. Mais: «se bem que as Vésperas Corais não sejam, em si mesmas, um fim, podem ajudar-nos a participar na celebração eucarística de um dos dois mistérios fundamentais da fé católica: o Nascimento de Jesus», rematou o maestro.

M.C.