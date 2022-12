PARÓQUIA DO CARMO PROMOVE CONCURSO DE DESENHO

Advento encerra com convívio Natalício

A paróquia de Nossa Senhora do Carmo vai promover, durante o mês de Dezembro, um concurso de desenho subordinado ao tema “Celebramos a Vinda do Senhor com Paz e Amor”. A iniciativa está direccionada para as crianças que frequentam a Catequese na ilha da Taipa e tem como objectivo fazer perceber aos mais novos que o Natal «não é o Pai Natal e não são os presentes, é bem mais do que isso».

A explicação é avançada a’O CLARIM por Nair Cardoso. A coordenadora do Grupo de Catequese em Língua Portuguesa da igreja de Nossa Senhora do Carmo espera que o desafio que a Paróquia lança às crianças seja uma oportunidade para que os mais novos conheçam de forma mais profunda a história da Natividade e se possam aperceber do seu significado. «Da parte dos mais pequeninos, esperamos representações da manjedoura, do Presépio, do Nascimento de Jesus; de Jesus feito menino. Na Catequese, neste momento, estamos a falar de onde Jesus nasceu. Todos os grupos estão a trabalhar um bocadinho nisso e eu acho que as crianças vão perceber que o objectivo desta iniciativa é reflectir sobre o Nascimento de Jesus», esclarece Nair Cardoso. «Por outro lado, a ideia é também promover uma imagem mais natalícia da Paróquia. Se entre os trabalhos pontificarem desenhos de Nossa Senhora do Carmo com o bebé ao colo, também serão bem vistos», acrescenta a responsável.

Inspirado no concurso de desenho sobre o Sagrado Coração de Jesus, promovido há dias pela paróquia da Sé Catedral, a competição também comporta várias categorias, tendo por base escalões etários diferentes. Os nomes dos vencedores dos melhores trabalhos em cada uma das categorias serão anunciados no último Domingo do Tempo do Advento, ou seja, a 18 de Dezembro, dia em que a pastoral em língua portuguesa da paróquia do Carmo organiza o seu primeiro convívio de Natal.

«O concurso decorre durante as próximas duas semanas. Depois, no dia 18, vamos reunir com as famílias e anunciar os vencedores», explica Nair Cardoso, revelando ainda: «Estamos a pensar fazer uma apresentação digital de todos os desenhos de todas as crianças e depois anunciamos os vencedores».

Os vencedores – referiu a também directora da Creche Internacional de São José – poderão vir a receber como prémio um exemplar do “Evangelho Diário para Jovens 2023”, publicação que foi oficialmente apresentada na passada sexta-feira. «Estamos a pensar oferecer simbolicamente o “Evangelho Diário para Jovens 2023”, que foi lançado recentemente pelas Publicações Claretianas. Eu fui ao lançamento, adquiri o livro, já o estive a ver e o guia é um meio espectacular para ajudar a fazer com que as crianças se aproximem mais da família e se aproximem mais dos amigos», concluiu.

Marco Carvalho