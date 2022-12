PADRE TIAGO, NOVO ADMINISTRADOR DA PARÓQUIA DE SÃO FRANCISCO XAVIER, ASSUMIU FUNÇÕES ESTA SEMANA

Igreja em Coloane ganha novo fôlego

O padre Tiago iniciou ontem funções como novo administrador paroquial da igreja de São Francisco Xavier, em Coloane. O sacerdote brasileiro, também reitor do Seminário Redemptoris Mater, assume a missão com o propósito de ajudar a revitalizar a vida da Igreja na mais remota das paróquias da diocese de Macau.

O bispo D. Stephen Lee deslocou-se, no último Domingo, a Coloane, em visita pastoral, com o propósito de apresentar aos católicos que residem e trabalhem em Coloane o novo administrador paroquial da paróquia de São Francisco Xavier, o padre Tiago.

Reitor do Seminário Redemptoris Mater, o sacerdote concelebrou a missa presidida por D. Stephen Lee e, após a Eucaristia, teve um primeiro e breve contacto com os paroquianos. A missão do padre Tiago deverá arrancar este Domingo, dia em que a Igreja Católica celebra a festa litúrgica do padroeiro da Paróquia. «Para mim é um grande presente, a Festa de São Francisco Xavier. Fui ordenado diácono na Festa de São Francisco Xavier e é uma grande dádiva para mim poder iniciar esta missão na própria paróquia de São Francisco Xavier [em Coloane]», admitiu o missionário. «Ainda não tive grande contacto com os paroquianos. A missa do passado Domingo foi presidida pelo bispo D. Stephen Lee e não era ocasião para isso. No final da missa falei, ainda assim, com alguns dos paroquianos. Celebraremos então a Missa [Dominical], festejaremos a Festa de São Francisco Xavier, mas sem qualquer outro tipo de celebração. Vamo-nos cingir aquilo que é a parte litúrgica», explicou, em declarações a’O CLARIM.

O novo administrator paroquial está ainda a tomar o pulso à realidade que encontrou na RAEM, em particular na peculiar paróquia pela qual é agora responsável. Missionário do Caminho Neocatecumenal, o padre Tiago assume a difícil missão de redinamizar a vida da Igreja na única paróquia verdadeiramente periférica do território: «Acabei de chegar, mas disseram-me que a realidade é bastante pequena, mesmo do ponto de vista da dinâmica paroquial: é rezada uma única missa nesta paróquia. A experiência que tive previamente teve como pano de fundo uma realidade muito chinesa e isso ajudou-me a entrar naquilo que era a realidade chinesa do local onde me encontrava. Nesta mesma perspectiva, penso que essa experiência é algo que joga muito a nosso favor, para que possamos entrar dentro daquela que é a realidade chinesa de Macau».

PARTIR AO ENCONTRO DO OUTRO

A missão que o padre Tiago propõe conduzir em Coloane não está centrada em exclusivo na comunidade chinesa, nem direccionada apenas para aqueles que já conhecem a Palavra de Deus. O reitor do Seminário Redemptoris Mater– cuja sede também ficará situada em Coloane – quer chamar à presença da Igreja os cidadãos estrangeiros que vivem nos complexos residenciais abrangidos pela Paróquia. «Estive a discutir os nossos planos com o bispo D. Stephen Lee e começaremos a partir desta semana a visitar todos os paroquianos da Paróquia. Paroquianos e não só… Queremos visitar todas as casas da Vila de Coloane. Coloane é uma realidade muito grande. Há o [complexo habitacional]“One Oasis”, onde encontramos um mundo completamente diferente, um mundo não-chinês. Moram ali muitos estrangeiros», exemplificou, acrescentando: «Estamos a ponderar lá ir; iniciar algum tipo de pastoral com a comunidade estrangeira, seja no “One Oasis”, seja em Hac Sá. E temos instrumentos para isso. Temos actualmente doze seminaristas. Semanalmente, tencionamos constituir vários grupos, dividirmo-nos e visitar as casas, visitar os paroquianos. Pouco a pouco, acho que é algo que nos vai ajudar a cumprir a nossa missão».

Criado em 2019, por iniciativa da antiga Congregação para a Evangelização dos Povos – actual Dicastério para a Evangelização – o Seminário Redemptoris Matertem como missão a formação de vocações e de missionários para os diversos países do continente asiático. A instituição tem actualmente uma dúzia de alunos, provenientes de regiões como a Europa, os Estados Unidos, a América do Sul ou a Índia, e mantém-se fiel ao desígnio que fundamentou a sua criação, ainda que a pandemia de Covid-19 tenha confrontado o projecto com dificuldades inesperadas. «Há três anos, por vontade do Papa Francisco, através da antiga Congregação para a Evangelização dos Povos, foi criado este Seminário Redemptoris Mater para a Ásia, com sede aqui em Macau. O Seminário abriu em 2019 e nós viemos para Macau. Em Fevereiro de 2020, por causa da pandemia, saímos e não pudemos voltar. Neste momento, temos umas casas arrendadas em Coloane, mas não estamos com todos os diáconos e presbíteros que temos, porque não temos espaço», explicou o sacerdote. «Foi então que o bispo D. Stephen Lee, com toda a sua generosidade, nos concedeu a paróquia de Coloane. Em Coloane há um centro pastoral e as instalações vão servir de sede ao Seminário. A estrutura estava abandonada e encontra-se bastante deteriorada, pelo que não nos podemos transferir no imediato. Precisamos de fazer algumas obras e estamos a ver alguns construtores que nos possam dar o valor de preços para a renovação da casa. Mas vamos dividir o processo de renovação em diversas etapas. A primeira etapa passará por tentar construir quartos, uma cozinha e um refeitório. Depois, pouco a pouco, avançamos para o resto», concluiu.

Marco Carvalho