OBRAS DOS MUSEUS DO VATICANO EXPOSTAS EM PEQUIM

Diplomacia cultural

O Palace Museum em Pequim tem patente, desde terça-feira até 14 de Julho, 76 obras de arte popular, arte budista e arte católica da colecção chinesa dos Museus do Vaticano.

“É a primeira vez que os Museus do Vaticano organizam uma mostra com a maior instituição cultural da China”, o que é “um gesto concreto de alto valor simbólico”, lê-se no comunicado à Imprensa de apresentação da exposição “Beauty Unites Us – Chinese Art from the Vatican Museum”.

A exposição é organizada pelo padre Nicola Mapelli, responsável pelo departamento Anima Mundi dos Museus do Vaticano, e por Wang Yuegong, responsável pelo “department of Palace Life and Imperial Ritual”, refere o site Vatican News.

Entre as peças expostas é de “particular importância um grupo de obras realizadas por artistas chineses que testemunham o encontro entre o Cristianismo e as tradições artísticas da China”.

A exposição tem também duas “extraordinárias obras-primas originais”, pintadas a óleo, da Pinacoteca Vaticana: o “Repouso durante a Fuga para o Egipto” (1570-1573) de Barocci, e “Adão e Eva no Paraíso Terrestre” (final do século XVII) de Peter Wenzel.

PAPA RECEBEU LÍDER INDÍGENA

O Papa Francisco recebeu na passada segunda-feira, com um abraço, o líder indígena brasileiro Raoni Metuktire, da etnia caiapó, para uma audiência privada na Casa de Santa Marta, no Vaticano.

O encontro realizou-se no contexto da preparação da Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos para a região Pan-Amazónica, que Francisco convocou a 15 de Outubro de 2017.

Com o tema “Amazónia: Novo Caminhos para a Igreja e por uma Ecologia Integral”, o sínodo vai-se realizar entre 6 a 27 de Outubro de 2019, no Vaticano.

Após a 2ª reunião do conselho pré-sinodal foi publicado o documento de trabalho do sínodo especial, que foi dividido em três partes que abordam as seguintes temáticas: A voz da Amazónia, entendida como escuta daquele território; ecologia integral; e Igreja com o rosto amazónico.

Raoni Metuktire é o líder do povo Caiapó que está a ser “ameaçado por madeireiros e pelo agronegócio”, assinala o portal Vatican News.

“O Papa reitera a sua atenção pela população e pelo ambiente da área amazónica, e o seu compromisso pela preservação da Casa Comum”, antecipou o director interino da Sala de Imprensa da Santa Sé, Alessandro Gisotti.

In ECCLESIA