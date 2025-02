O CLARIM ESTEVE NO JUBILEU DO MUNDO DA COMUNICAÇÃO

«Saber comunicar é uma grande sabedoria» Papa Francisco

O Jubileu 2025, que decorre até ao início do próximo ano, sob o tema “Peregrinos da Esperança”, teve o seu segundo momento mais alto no passado dia 25 de Janeiro. Depois do Papa Francisco ter aberto a Porta Santa da Basílica de São Pedro na véspera do Natal, celebrou-se há dias, também na Santa Sé, o Jubileu do Mundo da Comunicação. Segundo o portal de notícias Vatican News, tratou-se do “primeiro dos jubileus temáticos programados para este Ano Santo”. O CLARIM esteve lá e partilha com os leitores vários momentos de uma manhã de peregrinação e devoção, que terminou com o encontro entre o Papa e profissionais da Comunicação Social católica.

O Papa Francisco afirmou que «comunicar significa sair um pouco de mim mesmo para oferecer do que é meu ao outro», sendo que – continuou – «a comunicação não significa apenas sair, mas também ir ao encontro do outro. Saber comunicar é uma grande sabedoria, uma grande sabedoria!».

Dirigindo-se aos jornalistas e comunicadores participantes no Jubileu do Mundo da Comunicação, realizado entre 24 e 26 de Janeiro deste ano, na Santa Sé, o Papa acrescentou: «Estou feliz com este Jubileu dos comunicadores. O vosso é um trabalho que edifica: constrói a sociedade, constrói a Igreja, leva todos a progredir, contanto que seja verdadeiro».

De seguida, em jeito de pergunta retórica, questionou todos os presentes no Auditório Paulo VI: «“Padre, digo sempre coisas verdadeiras…” – “Mas tu és verdadeiro? Não só as coisas que dizes, mas tu, no teu íntimo, na tua vida, és verdadeiro?”. É uma prova deveras grande! Comunicar o que Deus faz com o Filho, e a comunicação de Deus com o Filho e o Espírito Santo. Comunicar algo divino». E agradeceu: «Obrigado pelo que fazeis, muito obrigado! Estou feliz!».

Francisco havia preparado um discurso para a ocasião, mas preferiu não o ler e falou de improviso – hábito que se tornou numa das imagens de marca do seu Pontificado. Embora curto, o discurso ganhou especial significado, uma vez que foi proferido na véspera do 3.º Domingo do Tempo Comum, que a Igreja dedica à Palavra.

Antes da subida do Santo Padre ao palco, discursaram a Prémio Nobel da Paz Maria Ressa e o escritor premiado Colum McCan, ambos sobre os desafios actuais da actividade jornalística. A apresentação esteve a cargo do jornalista e também escritor Mario Calabresi. No cômputo geral, estas três personalidades do “Mundo da Comunicação” pediram aos profissionais do sector para nunca renegarem aos princípios deontológicos pelos quais se devem reger.

Para além da audiência de Sua Santidade e das intervenções já referidas, houve lugar para um momento cultural, tendo o violinista e maestro Italiano Uto Ughi conduzido um pequeno concerto.

Organizado pelos Dicastérios para a Comunicação e para a Evangelização, a jornada jubilar reservada à Comunicação foi “o primeiro dos Jubileus temáticos programados para este Ano Santo”, de acordo com o portal Vatican News. Participaram no evento “profissionais de 138 países”, número que “superou as expectativas dos organizadores”.

PEREGRINAÇÃO À PORTA SANTA

A audiência aos profissionais de Media, Gabinetes de Informação e similares encerrou o penúltimo dia do Jubileu do Mundo da Comunicação, que arrancou ao início da manhã em Roma, mais concretamente na Via della Conciliazione (Via da Conciliação), com Peregrinação à Porta Santa da Basílica de São Pedro, no Vaticano. Durante o percurso, houve momentos de oração e reflexão. Já no interior da Basílica, foi celebrada Missa no altar (capela) de São José, que se encontra localizado junto à Cátedra de São Pedro.

Largas dezenas de grupos (previamente organizados por idiomas) começaram a reunir ainda antes das 8:00 da manhã (hora de Roma), tendo cada um deles caminhado atrás de uma réplica da Cruz jubilar.

A’O CLARIM coube representar o jornalismo católico de Macau no Jubileu do Mundo da Comunicação. Durante algumas horas pudemos testemunhar a entrega e devoção de milhares de jornalistas e comunicadores, assim como de outros fiéis leigos que se deslocaram ao Vaticano para também eles realizarem a Peregrinação à Porta Santa.

O Papa Francisco abriu a Porta Santa da Basílica de São Pedro a 24 de Dezembro de 2024, gesto com que assinalou o início do Jubileu 2025, intitulado “Peregrinos da Esperança”. O encerramento está agendado para 6 de Janeiro de 2026 (Solenidade da Epifania do Senhor).

José Miguel Encarnação no Vaticano