NOVO PROVINCIAL ASSUME MISSÃO A 1 DE NOVEMBRO

Stephen Tong é o novo responsável pela província chinesa dos Jesuítas

O padre Stephen Tong Chak-long, natural de Macau, foi esta semana nomeado por Arturo Sosa, superior-geral da Companhia de Jesus, como novo provincial da província chinesa dos Jesuítas. O actual director do Centro de Espiritualidade São Francisco Xavier, localizado na ilha de Cheung Chao, em Hong Kong, sucede no cargo ao futuro bispo de Hong Kong, Stephen Chow, assumindo a sua nova missão já a partir de 1 de Novembro.

Foi, de resto, o actual provincial quem tornou pública a nomeação. Numa carta enviada aos missionários jesuítas da província chinesa – que para além da China continental, engloba Macau, Hong Kong e Taiwan – Stephen Chow agradece a disponibilidade demonstrada pelo seu sucesso para assumir uma missão que considera “desafiadora”. “Agradecemos ao Senhor por nos dar um novo Provincial através desta nomeação do superior-geral. E devemos agradecer ao padre Stephen Tong pela sua generosa disponibilidade para assumir esta árdua e desafiadora missão”, escreveu na missiva o bispo-eleito de Hong Kong.

Na mesma carta, o ainda provincial pediu aos seus companheiros da província chinesa da Companhia de Jesus que façam chegar o seu “apoio e cooperação” ao padre Stephen Tong para que a missão dos Jesuítas nas quatro regiões “possa dar frutos”.

A nomeação do padre Stephen Tong, que nasceu e cresceu em Macau no seio de uma família não-católica, foi acolhida com regozijo por quem o ajudou a discernir a sua vocação. Para o padre Luís Sequeira, a escolha de Stephen Tong está à altura da delicadeza da missão que espera o novo responsável pela província chinesa dos Jesuítas. «Para mim, é uma alegria perceber que um companheiro com os dotes e as qualidades do padre Stephen Tong foi crescendo aos pouquinhos até ao ponto de assumir esta missão. É uma missão que, além de ser extremamente importante neste momento, é extremamente delicada pelo contexto que estamos a viver. É para mim uma alegria ainda maior pelo facto de eu o ter ajudado no discernimento da sua vocação, de o ter ajudado a entrar na Companhia», assume o antigo Superior da Companhia de Jesus em Macau. «Humanamente falando, diria que o padre Stephen Tong tem inteligência, tem bom trato e tem uma grande capacidade de liderança a nível pessoal. Mais: diria que, ultimamente, tenho notado nele um crescer nesta atitude profunda de discernimento, junto a um pragmatismo de actuar em certas situações em que se vê que tem uma capacidade boa para a liderança. Ele foi ao longo dos últimos anos o director do centro de espiritualidade de Hong Kong, que é uma realidade que o obriga continuamente a tocar a nossa espiritualidade, a nossa especificidade como jesuítas», acrescenta Luís Sequeira.

Nascido em Macau, o padre Stephen Tong cresceu no seio de uma família não-católica, sendo o mais novo de cinco irmãos. O novo provincial da província chinesa dos Jesuítas concluiu o Ensino Secundário em Macau e mudou-se em 1981 para Taiwan, onde estudou Engenharia Civil. Concluídos os estudos superiores, Tong Chak-long seguiu o exemplo da irmã mais velha e começou a considerar uma carreira religiosa, tendo ingressado na Companhia de Jesus em 1990.

M.C.