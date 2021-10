WORKSHOPS ARRANCAM A 19 DE OUTUBRO E ESTENDEM-SE ATÉ ABRIL

Teologia do Corpo, de João Paulo II, em destaque no Cartório Diocesano

Ao longo de 23 semanas, entre 19 de Outubro e meados de Abril, o padre Andrzej Blazkiewicz quer discutir as várias acepções do amor humano com os católicos de Macau. O sacerdote polaco vai orientar uma série de workshops, à razão de um por semana, sobre a obra “Homem e Mulher o Criou”, colectânea do Papa João Paulo II em que o pontífice polaco discorre sobre questões como a condição humana ou a dignidade do homem e da mulher.

A antropologia teológica do Papa João Paulo II vai estar em destaque a partir de 19 de Outubro e até meados de Abril pela mão do padre Andrzej Blazkiewicz. O sacerdote polaco, que chegou a privar com Karol Wojtyla, vai orientar uma série de workshops – denominados de “Leitura sobre o Amor Humano” – que têm por base a colectânea “Homem e Mulher o Criou”, livro que constitui uma das contribuições mais originais do longo pontificado do Papa do Leste.

A obra reúne os ensinamentos extraídos dos mais de 120 discursos que João Paulo II apresentou nas audiências das quartas-feiras, nos primeiros anos do seu pontificado e aprofunda a análise que o Pontífice fez das várias acepções do amor humano, uma corrente de pensamento hoje conhecida como “Teologia do Corpo”.

Os workshops que o padre Andrzej Blazkiewicz se propõe orientar todas as terças-feiras, a partir de 19 de Outubro, surgem, de resto, no encalço de uma primeira iniciativa, promovida no início do ano em colaboração com o padre Eduardo Aguero. «No início deste ano fizemos um curso para principiantes sobre a Teologia do Corpo. Foi uma iniciativa que organizei em conjunto com o padre Eduardo. Este curso decorreu no Seminário de São José e participaram mais ou menos vinte pessoas durante as oito semanas pelas quais o curso se prolongou, à razão de um encontro por semana. Este curso facultou-lhes acesso aos pontos-base da catequese de João Paulo II sobre a Teologia do Corpo, que o Papa ministrou na Praça de São Pedro sobre “Homem e Mulher, Deus os Criou”, sob o título de “Catequese sobre o Amor Humano”», recorda o padre Andrzej.

Desta feita, o missionário no Caminho Neocatecumental propõe uma outra forma, mais participativa, de abordar questões como a condição humana, a grandeza e a dignidade do homem e da mulher, e os caminhos para a realização pessoal. «Agora quero dar a conhecer de forma aberta – e não de forma demasiadamente académica – este texto na íntegra e dar também a oportunidade de perceber e de poder aproveitar o reflexo desta leitura na vida dos participantes. Este livro é uma mensagem que João Paulo II deixou à Humanidade sob a forma de um ensinamento da Igreja e como isto trabalha em nós», explica o padre Andrzej Blazkiewicz, em declarações a’O CLARIM. «O facto de se realizar sob a forma de um workshop, de uma oficina, quer dizer que esta iniciativa vai incluir diferentes passos: em primeiro lugar a leitura, todas as semanas, de um dos ensinamentos da catequese de João Paulo II, a leitura de um texto-base. Em seguida, a possibilidade de escutar a ressonância destes ensinamentos e a forma como se repercutem na vida dos participantes. Já um terceiro momento pressupõe a abertura das Escrituras e um escrutínio dos textos sagrados que o Papa incluiu na catequese. Por fim, teremos uma sessão de perguntas e respostas», acrescenta o sacerdote.

UM DOM DE DEUS

“Homem e Mulher o Criou – Catequese sobre o Amor Humano” é uma obra de antropologia teológica, com os alicerces bem vincados na Bíblia, onde João Paulo II procura vincar um diálogo e uma colaboração permanente entre a Fé e a Razão, para que se possa alcançar uma compreensão adequada da realidade complexa do que é ser-se humano. Uma tal compreensão tem origem, no entender do padre Andrzej, na percepção de que o ser humano é, antes de qualquer outra coisa, um dom de Deus. «A base de tudo isto tem de ser a percepção que a pessoa, o ser humano, é um dom de Deus. Assim que é acolhido, assim que se apresenta ao outro, uma nova dimensão é criada. Não é somente nisto que eu preciso do outro, não é pelo facto de o outro corresponder à minha necessidade. Nós entendemo-nos ou começamos a desentender-nos. Mas quando percebemos que o sentido e o valor e a importância da pessoa – quando se consegue ver toda a riqueza que eu sou e que o outro é – temos uma outra percepção da diversidade e da importância que o outro tem para nós», defende o missionário. Mas há mais: «Quando se aprende que o amor é dar-se e receber o outro, como um dom, tudo começa a fazer sentido. É por aqui que todo este ensinamento, que toda esta visão das pessoas como dom de Deus faz sentido. Temos uma vida comum, mas somos um dom de Deus. Nós somos também um dom de Deus e o amor é certamente visto a uma outra luz», complementa.

Com a série de workshops que irá conduzir até Abril de 2022, o padre Andrzej pretende fundamentar a sacramentalidade do matrimónio na percepção da amplitude do amor humano como a pedra basilar que fundamenta e testa o sentido da vida. «O objectivo destas oficinas é o de direccionar a nossa atenção para o entendimento de como é que esta realidade que nos anima, também testa o sentido da nossa vida. É nisto que está a base de um relacionamento. Vamos tentar perceber como é que estes ensinamentos da Igreja nos podem ajudar, em confronto com as influências do mundo de hoje. Hoje em dia nós percebemos que tanto o casamento como a família, bem como o amor que o ser humano nota e percebe em si, sofrem, dando-se conta desta radiação do amor de Deus que aparece em nós», sublinha, concluindo: «É isto que eu gostava de trabalhar sob a forma de oficina. Não se trata apenas de escutar, não se trata de estudar, mas de procurar perceber como é que estas coisas acontecem na nossa vida, não é? Gostava de convidar os adultos, principalmente, e todos os interessados, sejam eles casais ou pessoas que se preparam para o casamento, quer sejam pessoas que já têm filhos crescidos e com a sua própria vida direccionada e agora querem também aproveitar esta matéria para compreender os tesouros que a vida nos reserva».

O primeiro dos 23 workshops terá lugar no piso térreo do Cartório Diocesano, no número 10 da Travessa do Bispo, entre as 19:00 e as 21:00 horas.

As inscrições são gratuitas.

Marco Carvalho