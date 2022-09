NOVENA DE SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS TEVE ONTEM INÍCIO

Colecta este fim-de-semana para as vítimas do Paquistão

A diocese de Macau decidiu realizar uma segunda colecta nas missas antecipadas e nas missas dominicais deste fim-de-semana, a 24 e 25 de Setembro, respectivamente.

Segundo um comunicado publicado na passada sexta-feira e posteriormente lido aos fiéis no final das missas, a iniciativa visa “ajudar as vítimas das fortes inundações no Paquistão. O montante das ofertas será transferido da Cáritas Internacional para a Cáritas do Paquistão”.

Desde o mês de Agosto que o Paísé fustigado por fortes chuvas, que já levaram à morte de milhares de pessoas e à evacuação de milhões de residentes das zonas mais afectadas.

Logo após a revelação dos primeiros números da catástrofe o Papa Francisco evocou as vítimas das inundações no Paquistão, tendo apelado à solidariedade internacional. «Quero assegurar a minha proximidade com a população do Paquistão afectadapor inundações de proporções desastrosas. Rezo pelas numerosas vítimas, pelos feridos e deslocados, e para que a solidariedade internacional seja pronta e generosa», disse.

Entretanto, também esta semana, ontem mais precisamente, teve início a Novena de Santa Teresinha do Menino Jesus, sendo as missas celebradas no horário habitual.

J.M.E.