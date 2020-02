Nova voz de Portugal reavive tradição clássica

CONSTANÇA DE SOUSA E MELO, CANTORA LÍRICA, ENCANTA CORAÇÕES COM ORIGINAL DEDICADO A NOSSA SENHORA

Está nos corações dos portugueses desde que participou no concurso Got Talent Portugal em 2014 e os mesmos tem encantado com a sua voz límpida. Hoje, com dezassete anos de idade, Constança de Sousa e Melo confirma o que muitos logo desconfiaram quando surgiu nos ecrãs da RTP: há uma nova voz lírica capaz não só de reavivar a música clássica entre os portugueses, como levar o nome de Portugal a palcos nunca dantes pisados. O CLARIM dá-lhe a conhecer o percurso desta jovem alfacinha, os projectos já realizados e os muitos que tem em carteira.

Constança de Sousa e Melo já tocou o coração de muitos portugueses com o tema Avé Maria, da autoria de Gabriel DaCruz, compositor luso com trabalho realizado em Hollywood.

De estilo clássico, até cinematográfico diríamos, Avé Maria é de uma beleza singular, ajudando Constança a conquistar muitas plateias com a sua voz límpida. Quem ainda não teve oportunidade de assistir, pode fazê-lo no endereço de Internet (https://www.youtube.com/watch?v=7G__viPsJKc)

Actualmente, a promissora cantora está a gravar o seu terceiro original, depois de Época Feliz(2017) e Avé Maria(2018). Em estudo está a produção de uma faixa sonora alusiva ao passado épico dos heróis do Cristianismo, com o objectivo de ser ouvida pelos amantes do grande ecrã.

Mas quem é Constança de Sousa e Melo?

É uma jovem de dezassete anos que ficou conhecida do grande público depois de ter participado na edição portuguesa do “Got Talent”, em Dezembro de 2014. Logo na primeira aparição encantou a plateia, os telespectadores e, mais importante, o júri, com o tema I Dreamed a Dream, da obra “Les Miserables” (www.youtube.com/watch?v=VXqGzDyukHY). Do júri fazia parte a cantora de ópera Sofia Escobar que tocou o botão dourado e permitiu a Constança, então com onze anos de idade, passar directamente para a fase final do concurso.

Em 2016, com treze anos de idade, o Rotary Clube Lisboa Centro, por intermédio de Maria Manuela Pinto Ribeiro, reconhece o talento da menina nascida em Lisboa, no seio de uma família tradicional, e concede-lhe uma bolsa de estudos em canto lírico na Academia Portuguesa de Música e Artes (APMA). Desde então, é avaliada todos os anos pelo Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSM), tendo vindo a obter equivalências académicas com o objectivo de prosseguir os estudos em Londres.

Em 2018, Constança de Sousa e Melo é convidada por Maria Isabel da Veiga Cabral, da direcção da UNESCO (Aldeias Históricas de Portugal) a cantar num evento no Convento Serra Dossa, e dá o seu primeiro recital acompanhada pela cantora de ópera Larissa Savchenko e a pianista Olena Bobliyenko, no Espaço Espelho D’Água, em Belém (Lisboa). Este último esgotou mais de um mês antes da sua realização (www.youtube.com/watch?v=SClQal4798k).

Mais recentemente, em 2019, foi convidada para actuar no concerto de abertura do ano-lectivo do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa (ISEG – UL), acompanhada ao piano pelo maestro Giovanni Andreoli. O evento contou com a presença do Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa.

FORMAÇÃO

Constança de Sousa e Melo tem trabalhado com alguns nomes sonantes do canto lírico. Larissa Savchenko, por exemplo, vê em Constança um futuro bastante promissor, não só pelas suas qualidades artísticas mas também pelas qualidades humanas que revela nas mais variadas circunstâncias. A título de exemplo, a jovem lisboeta tem participado ocasionalmente em espectáculos de solidariedade, ciente que nem todos têm as mesmas oportunidades na vida e precisam ser apoiados e acarinhados.

No ano passado, com o apoio do maestro Giovanni Andreoli e da cantora de ópera Gabriela Ravazzi, em colaboração com o Instituto Italiano de Cultura em Portugal, Constança iniciou a preparação para um projecto académico na cidade italiana de Orvieto, que deverá arrancar num futuro próximo. «A fim de solidificar a sua ida [para Itália], a Constança irá em breve começar a ter aulas particulares de Italiano durante um ano, por forma a desenvolver a dicção e verbalização na língua italiana; afinal de contas, trata-se da língua mãe da ópera no mundo», disse a’O CLARIMfonte próxima da cantora.

Outra influência na sua vida é Capucine Chiaudani. «Sabendo que todo o conhecimento é válido e que algumas experiências nos ajudam a crescer, a Constança acede “online” às “master classes” da cantora de ópera italiana Capucine Chiaudani . São aulas privadas que lhe permitem aprender sobre os mais variados aspectos técnicos relacionados com o canto clássico, à distância de um “click”», explicou a mesma fonte, tendo acrescentado: «A cantora Capucine Chiaudani é especialista em técnicas vocais avançadas, que terão certamente um importante papel no percurso artístico da Constança, assim como todos os ensinamentos que recebeu e tem recebido de pessoas como o maestro Giovanni Andreoli ou a grande cantora Larissa Savchenko ».

José Miguel Encarnação

N.d.A.:Constança de Sousa e Melo é um exemplo de que as novas gerações continuam a sonhar, mesmo que à sua nascença o mundo de hoje pareça já estar pré-programado pelas novas tecnologias e não haja lugar para o clássico, sendo até este muitas vezes qualificado de “velho”. São pois jovens como a Constança que não deixam morrer a mais antiga tradição musical, embora também abracem outros estilos musicais e sejam parte activa da contemporaneidade.

Um talento a ser seguido!