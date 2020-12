NOSSA SENHORA DE GUADALUPE CELEBRADA NA IGREJA DO SEMINÁRIO DE SÃO JOSÉ

No dia 12 de Dezembro, nos diversos cantos do mundo, a Igreja universal celebrou as aparições de Nossa Senhora de Guadalupe (México), na sua data festiva. Em 1945, o Papa Pio XII proclamou-a “Imperatriz da América Latina” e hoje a devoção e o mistério da imagem milagrosa na tilma vive no coração de cada católico. Em Macau, como tem vindo a acontecer noutros anos, foi organizada para este dia uma missa festiva, que teve lugar na igreja do Seminário de São José. A missa foi celebrada por D. Stephen Lee e concelebrada pelo sacerdote mexicano padre Angel Hernandez, pároco da igreja de Nossa Senhora de Fátima.

A missa festiva em torno de Nossa Senhora de Guadalupe inseriu-se num fórum organizado pela Diocesan Commission for Life, com o intuito de celebrar os 25 anos da EncíclicaEvangelium Vitaede São João Paulo II, tendo contado com um debate após a celebração eucarística. A’O CLARIM, Joni Cheng, da “comissão pró-vida” e grande devota e promotora das aparições de Nossa Senhora de Guadalupe, nomeadamente em Macau e Hong Kong, começou por contar que a igreja do Seminário esteve practicamente cheia de fiéis. No que diz respeito ao fórum, acrescentou que «teve como tema uma reflexão sobre a vida face à pandemia. Foi liderado pelo pároco da igreja de Fátima [padre Angel Hernandez], em conjunto com outros membros da “comissão pró-vida”, incluindo doutores, enfermeiros e especialistas».

A irmã mexicana Malena Godinez, das Missionárias de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a residir no território, embora não tenha podido participar no encontro, falou a’O CLARIMsobre o modo como alguns familiares e amigos viveram este ano a festa da “Imperatriz da América Latina”. Malena, apesar da sua imensa devoção a Nossa Senhora, com humildade deu voz aos seus conterrâneos que viveram mais de perto da Basílica de Guadalupe (México) celebrações invulgares, dada a crise pandémica.

O seu amigo historiador, Gustavo Villanueva Bazán, professor na Universidad Nacional Autónoma de México, revelou-nos o sentimento «único» que viveu: «Neste 2020, dada a situação crítica de saúde que estamos a viver, não foi estranho ouvir – por vários dias – que a Basílica seria fechada a 12 de Dezembro. O facto é que, finalmente, foi decidido fechar o templo de 10 a 13 de Dezembro e, sinceramente, o que pessoalmente para mim é o mais relevante neste caso é aquela ausência de peregrinos que ano após ano não só enchiam o recinto guadalupano, mas também as ruas da nossa cidade em longas procissões de diferentes pontos, em direcção ao mesmo destino, a Villa de Guadalupe».

Gustavo Bazán referiu que nos anos anteriores, no dia 11 de Dezembro, caminharam em magníficas peregrinações milhares e milhares de pessoas, que se dirigiam «a “la Villita”, como é coloquialmente conhecido o lugar onde a Virgem apareceu a Juan Diego, canonizado em 2002 pelo Papa João Paulo II». A concluir, sublinhou: «Nós, mexicanos, temos a certeza que a Virgem Maria de Guadalupe esteve em casa de todos os que a quiseram receber, que a convidaram, que lhe fizeram uma oração, que colocaram uma flor diante da sua imagem».

Um primo da irmã Malena, cantor coral, Arturo Castillo Torres, falou-nos da sua envolvência este ano num projecto para fazer face às limitações causadas pela pandemia: «Começámos a imaginar uma nova forma de festejar a nossa Mãe Santíssima. Os Zavalas e alguns membros do coro resolveram fazer uma pequena comemoração “virtual” à Virgem, e assim, cada um de nós em nossas casas deu-se à tarefa de gravar pequenos vídeos que foram editados para serem postos “online”. As nossas humildes e muito afectuosas saudações à padroeira da América».

A Virgem de Guadalupe, celebrada em Dezembro, representada na imagem da tilma como tendo no seu ventre o Filho Deus, vem deste modo em nome da Igreja preparar todos os católicos para o nascimento do Menino Jesus às portas da Sua Natividade.

OLHOS REVELAM NOVA MENSAGEM

Desde a aparição da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe (1531) numa tilma, que o fenómeno tem sido intensamente estudado por especialistas de todo o mundo. Contém muitos mistérios ainda não resolvidos e inexplicáveis. Apenas nos últimos anos, com o desenvolvimento da ciência e a ajuda de novas tecnologias, foram descobertas imagens microscópicas não visíveis antes, nos olhos de Nossa Senhora de Guadalupe, tendo levado a novas pesquisas resultantes numa mensagem totalmente nova.

AS FIGURAS HUMANAS NOS SEUS OLHOS– Como é que este simples pedaço de pano sobrevive desde 1531, permanece um mistério, mas as novas descobertas continuam a revelar surpresas incríveis. Tudo começou em 1950, quando um mexicano afirmou ter descoberto a imagem de uma cabeça humana reflectida na pupila do olho de Nossa Senhora. Na época, ninguém o levou a sério até que mais tarde um grupo de quinze especialistas em oftalmologia examinou a imagem com o uso de poderosas lentes de ampliação. Confirmaram então que as imagens nas pupilas correspondiam às de um ser humano. Não eram apenas manchas. Estas descobertas desafiam toda a explicação racional.

Em 1979, um especialista em digitalização de computador, formado nos Estados Unidos e especializado em imagens de satélite, aplicou tecnologias contemporâneas na tentativa de resolver o enigma. As descobertas confirmaram as conclusões originais dos especialistas em oftalmologia e foram além das expectativas.

Os olhos da Virgem reflectem os perfis de treze pessoas, doze das quais podem ser vistas em ambos os olhos e todas na mesma posição. As figuras nos olhos de Nossa Senhora são o reflexo de tudo o que estava na sala onde aconteceu o milagre, tal como numa fotografia.

A NOVA MENSAGEM NOS OLHOS– Um dos especialistas que está neste projecto, há já alguns anos, é Aste Tönsmann. As investigações que tem vindo a realizar trouxeram à luz outra importante descoberta, uma mensagem que permaneceu oculta por quase quinhentos anos. Com o uso das mais avançadas tecnologias, revelou-se algo mais reflectido nos olhos de Nossa Senhora: uma família. A figura de uma mãe está presente no centro de ambas as pupilas, como se destacasse o papel central da mãe na nossa sociedade e na família. Mas a disposição dos membros da família é diferente sob os dois olhos. Numa imagem, as crianças estão juntas. Na outra, elas estão separadas. A técnica de metamorfose envolve a transição da imagem de um olho para a imagem do outro. O que se observa é que durante a transição de uma imagem para a outra, à medida que a figura do pai se aproxima da mãe, os filhos também começam a aproximar-se. Esta é a nova mensagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Ela quis enfatizar a importância da família hoje, composta por pai, mãe e filhos. Há também outras figuras reflectidas no núcleo familiar, para além dos pais e filhos. Duas outras pessoas estão ao fundo. Tönsmann identificou-os como os avós. Estas figuras simbolizam um apelo contra o “descartar” dos idosos.

A colina de Tepeyac, onde Nossa Senhora de Guadalupe apareceu em 1531, sempre promoveu uma mensagem de paz e misericórdia. Descobrimos agora estas imagens ocultas bem no momento em que as famílias estão sob ataque. A mensagem da família é particularmente relevante. É tempo dos seus olhos nos dizerem para fortalecer e defender a Família Cristã.

Miguel Augusto

com Macao Catholic Culture Association