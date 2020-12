CARTA AOS LEITORES

O Natal da Comunidade Portuguesa na Paróquia de Nossa Senhora do Carmo (13 de Dezembro)

De há anos a esta parte, a Paróquia de Nossa Senhora do Carmo festeja o Natal com os três grupos linguísticos: Chinês, Inglês e Português.

Como sempre, a Comunidade Portuguesa colabora com entusiasmo nesta iniciativa, sobretudo para proporcionar às crianças da Catequese e seus Pais (e porque não a todos os de “boa vontade”?) momentos de alegria sã e de fé em Jesus, o nosso Único Salvador que, sendo Deus verdadeiro, obedeceu ao Pai, fazendo-se criança, pessoa como nós, para que ninguém tenha receio de se aproximar Dele. Foi graças ao SIM de uma jovem chamada Maria, que acolheu Jesus no seu seio, que o mundo inteiro teve a sorte de poder salvar-se dos seus pecados por meio deste Jesus, o Messias = o Enviado do Pai!

Escusado será dizer que um dos grandes meios de fazer chegar a Mensagem de Jesus às crianças, adolescentes e jovens, na Catequese, é falar da Sua vida. É e tem sido este o nosso propósito. Como e de que nos servimos? Pegando no Evangelho ou na Sagrada Escritura e começando a falar de Jesus: Seu nascimento e vida até aos 12 anos, em que foi encontrado no Templo entre os Doutores…; Sua vida oculta em casa, com Sua Mãe e com José (quanto não terá ajudado José na profissão de carpinteiro!); a missão que desempenhou junto de todos, principalmente os mais desprezados, realçando a formação dos 12 apóstolos, os Seus fiéis continuadores até hoje = na Igreja por Ele fundada e a única Instituição credível para transmitir, com fidelidade, a Sua Doutrina. Por isso, como Sua esposa, foi incumbida de continuar a Sua missão na terra; o incontável e tantas vezes inexplicável que fez durante os três anos da Sua vida pública; a Sua Paixão e Morte; a Sua Ressurreição, momento misterioso e extraordinário que revolucionou e ainda continua a revolucionar todo o mundo; a promessa do envio do Espírito Santo no dia em que subiu aos céus à vista dos Apóstolos; a sua descida estrondosa como em línguas de fogo, no dia do Pentecostes, etc.; etc.

Tudo isto é mais do que matéria, que ocupa a vida toda para se saber o que Jesus, Homem verdadeiro e Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, fez no mundo, enquanto viveu connosco… e, agora, continua a fazer nos corações de todos os que O quiserem escutar e seguir, por meio do Seu Espírito Santo.

Eis a grande e difícil, mas nobre missão do “Catequista”.

Se fossem escritas, uma por uma, das coisas que Jesus fez, os livros que seriam escritos não caberiam no mundo (Jo., 21, 25).

Desde o início da Catequese, todos os Pais se têm mostrado muito interessados em colaborar nela, quer participando na santa Missa presencialmente ou envolvidos nas diversas funções litúrgicas que lhes são pedidas, quer fomentando a vontade de fazer com que os seus filhos não faltem e, certamente, também nas actividades de Natal ou outras.

Através da foto, poder-se-á concluir o que se vai fazendo nesta pastoral da catequese.

Irmã Maria Lúcia Fonseca (FMNS)