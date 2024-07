MISSA EM SÃO LOURENÇO ASSINALA FIM DO ANO JUBILAR CLARETIANO

Bispo de Fukuoka vem a Macau

O bispo da diocese de Fukuoka, no Japão, D. Josep Maria Abella, vai estar em Macau no próximo dia 27 de Julho. O prelado irá participar na cerimónia de encerramento do programa de comemorações com que a delegação dos Missionários Claretianos na Ásia Oriental assinalou o 175.º aniversário da fundação, por parte de Santo António Maria Claret, da Congregação dos Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria.

O bispo espanhol, de 74 anos, é um dos vinte missionários claretianos provenientes do Japão, Taiwan e Hong Kong que vão concelebrar Missa Solene, na manhã do dia 27 de Julho, na igreja de São Lourenço. A Eucaristia, presidida pelo bispo de Macau, D. Stephen Lee, tem por objectivo assinalar não apenas o 175.º aniversário da criação da Congregação dos Missionários Claretianos, mas também o 70.º aniversário do estabelecimento da Delegação Claretiana na Ásia Oriental e os trinta anos da criação da Pastoral Bible Foundation.

As celebrações do Ano Jubilar Claretiano terminaram na terça-feira, 16 de Julho, mas em Macau, Hong Kong e Taiwan as comemorações dos 175 anos da fundação da Congregação não terminam sem que a subsidiária de Macau das Publicações Claretianas lance um diário bíblico em Chinês. A obra deverá chegar aos escaparates das livrarias apenas em Outubro, por ocasião da Festa Litúrgica de Santo António Maria Claret, que se assinala a 24 de Outubro. «Estamos a produzir pela primeira vez um diário bíblico em Chinês para assinalar o 175º aniversário da Congregação Claretiana. Até agora, publicávamos apenas um pequeno volume, do tipo “Evangelho Diário”, nas este ano vamos produzir, de forma a assinalar o Jubileu, um diário bíblico», explicou o padre Jijo Kandamkulathy, director da subsidiária das Publicações Claretianas em Macau, em declarações a’O CLARIM.

Para além de D. Josep Maria Abella, a cerimónia de 27 de Julho traz ainda ao território o padre Francisco Carin, Superior da Delegação Claretiana na Ásia Oriental. Para além da Eucaristia, o encontro contempla ainda um almoço e um programa cultural, que decorre a partir das 13 horas no Auditório do Colégio Diocesano de São José n.º 2. A escolha de Macau para acolher o encerramento do Ano Jubilar Claretiano, onde a Congregação está agora reduzida ao padre Jijo Kandamkulathy, é fácil de compreender, sustentou o missionário indiano. «Tínhamos que optar por um lugar onde se pudessem reunir as pessoas de diferentes nacionalidades que integram esta província. A facilidade de acesso foi um dos factores fundamentais. Os cidadãos de alguns países teriam tido algumas dificuldades para processar os vistos em Hong Kong, em Taiwan e no Japão. Macau é, nesse sentido, o local onde todas as pessoas podem participar de forma mais descomplicada», referiu o padre Kandamkulathy. «É um privilégio para a comunidade claretiana. Neste momento só resta um missionário claretiano em Macau, depois de um de nós se ter reformado. Oficialmente sou o único. Este encontro é importante também por isso. Por demonstrar solidariedade com uma pequena comunidade como a nossa», rematou.

M.C.