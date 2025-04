CRUZ VERMELHA E WORLD VISION TAMBÉM LANÇARAM CAMPANHAS COM MESMO OBJECTIVO

Cáritas angaria fundos para vítimas do sismo em Myanmar

A Cáritas de Macau lançou uma campanha de angariação de fundos para apoiar as vítimas do sismo, de magnitude 7,9 na escala de Richter, que na passada sexta-feira devastou o Centro e Norte de Myanmar. Mas a organização secretariada por Paul Pun não é a única a mobilizar-se para apoiar as vítimas do terremoto. A Cruz Vermelha e a World Vision Macau também apelaram ao sentido de solidariedade dos residentes de Macau.

O abalo, com epicentro nas imediações da segunda maior cidade do País, Mandalay, matou quase três mil pessoas e deixou centenas de desaparecidos e desalojados. O tremor destruiu casas, edifícios comerciais e governamentais, escolas e hospitais, deixando centenas de pessoas encurraladas sob os escombros. Os trabalhos de resgate ainda decorrem, mas a Cáritas não perdeu tempo e lançou no passado fim-de-semana uma campanha para recolha de donativos. Ciente da intensidade do tremor, a organização lançou um apelo à solidariedade nas redes sociais. “Dada a severidade do desastre, as vítimas necessitam com urgência de assistência humanitária e de recursos como tendas, alimentos e produtos de higiene. A Cáritas deixa um apelo urgente a todos os sectores da sociedade de Macau para que se mostrem sensíveis à situação em Myanmar e façam chegar o seu apoio às pessoas afectadas e as ajudem a ultrapassar as dificuldades com que se deparam, e a reconstruir as suas casas o mais depressa possível”, escreve a organização.

Os donativos, que serão posteriormente entregues à Caritas Internationalis e direccionados para as áreas mais afectadas pelo abalo, podem ser feitos por transferência bancária para diferentes contas da organização ou através das aplicações de pagamento electrónico de instituições bancárias como o Banco da China (BOC) ou o Industrial and Commercial Bank of China (ICBC).

A Cáritas de Macau não está, no entanto, sozinha no apoio às vítimas do terremoto. O desastre suscitou uma vaga de solidariedade no território, com duas outras organizações a lançarem campanhas de apoio e de angariação de fundos. A Cruz Vermelha de Macau disponibilizou de imediato, por meio da Cruz Vermelha Internacional, um donativo de cinquenta mil dólares norte-americanos. O montante vai ajudar a financiar os trabalhos de resgate actualmente em curso. Para além disso, a organização criou ainda uma conta específica para aceitar donativos que vão ser canalizados para a posterior reconstrução das infraestruturas nas zonas mais afectadas.

A World Vision Macau é a outra organização da RAEM a mobilizar-se para ajudar as vítimas do abalo sísmico que devastou Mandalay e outras zonas do centro de Myanmar. Em comunicado, adianta que o gabinete da organização no País já fez chegar ajuda a várias famílias afectadas pelo sismo e deixou um apelo aos residentes do território para que se associem aos esforços de reconstrução da antiga Birmânia.

Marco Carvalho