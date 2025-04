VENCEDORES FORAM ANUNCIADOS NA UNIVERSIDADE DE SÃO JOSÉ

Prémio Deignan distinguiu catorze PME de Macau e Hong Kong

As empresas Pizza Express Macau e Meat the Next, de Hong Kong, foram as grandes vencedoras da segunda edição do Prémio Deignan de Empreendedorismo Responsável. A iniciativa – organizada em parceria pelo Instituto Ricci de Macau, Universidade de São José e Woofoo Social Entreprises – distinguiu, em cerimónia que decorreu a 29 de Abril, nas instalações da USJ, sete empresas da RAEM e outras tantas de Hong Kong.

O galardão promove práticas comerciais éticas e incentiva as empresas a adoptar modelos de negócio sustentáveis, que tenham em conta factores como o apreço pela dignidade humana, o respeito pelo ambiente e a salvaguarda da justiça social.

O compromisso assumido pela Pizza Express Macau com o fomento do bem-estar dos seus funcionários e com práticas de sustentabilidade, explica o padre Stephan Rothlin, é a razão pela qual a empresa, do ramo da restauração, foi agraciada com o galardão de ouro no âmbito da segunda edição do Prémio Deignan. «O Prémio Deignan coloca, por um lado, um grande enfoque na ligação entre empreendedorismo e inovação no que às Pequenas e Médias Empresas diz respeito. Por outro lado, enaltecemos valores que consideramos chave, como a atenção aos que mais necessitam, a compaixão e a honestidade», salienta o director do Instituto Ricci de Macau.

«Dada a enorme pressão a que as empresas do sector da restauração estão sujeitas, por vezes parece inevitável que estes aspectos, que eram valores fundamentais que o padre Alfred Deignan advogava, possam desaparecer facilmente, num mercado difícil, com condições de competitividade elevadas. A segunda edição do Prémio Deignan destaca as conquistas destas empresas que, mesmo sob grande pressão, se esforçaram para assegurar um ambiente de trabalho saudável e boas condições para os seus empregados. Ao mesmo tempo, estas empresas demonstraram uma enorme compaixão por aqueles que são deixados para trás. Não é difícil esquecermo-nos da quantidade de famílias e de pessoas que se debatem para colocar comida na mesa», assinala o sacerdote.

No total, mais de quatro dezenas de Pequenas e Médias Empresas – 35 de Hong Kong e oito de Macau – candidataram-se à segunda edição do Prémio Deignan de Empreendedorismo Responsável. Na vizinha Região Administrativa Especial, a Meat the Next, uma “start-up” focada em práticas de inovação sustentável no domínio da restauração, foi agraciada com o galardão de ouro.

Entre as empresas de Macau, as entidades responsáveis pela organização da iniciativa distinguiram ainda as empresas Wing Best Cleaning e Zence Object Technology. Em Hong Kong, para além da Meat the Next Company Limited, foram ainda premiadas, com os galardões de prata e de bronze, as companhias Hanin Enterprises Limited e Dress Green Limited.

A terceira edição do Prémio Deignan de Empreendedorismo Responsável deverá ser lançada em 2026, com os vencedores a serem anunciados em 2027, ano em que se comemora o centésimo aniversário do nascimento do padre Alfred Deignan, jesuíta francês falecido em 2018.

M.C.