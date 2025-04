MÚSICA SACRA NA IGREJA DE SÃO LOURENÇO

“Vox Antiqua” e Coro Diocesano actuam em concerto de vésperas

O Coro Diocesano de Macau e o coral “Vox Antiqua”, de Hong Kong, vão voltar a unir vozes. Os dois agrupamentos actuam sábado, 5 de Abril, na igreja de São Lourenço, no já habitual concerto de vésperas do período da Quaresma.

O recital tem como nota de maior destaque o “Magnificat” de Giovanni Pierluigi da Palestrina. O compositor italiano nasceu há quinhentos anos, sendo um dos três músicos que vão ser homenageados no próximo sábado pelo “Vox Antiqua” e pelo Coro Diocesano de Macau, na igreja de São Lourenço. «No ano de 2025 comemorámos os quinhentos anos do nascimento de Giovanni Pierluigi da Palestrina, uma figura de grande relevo e influência no contexto da Música Sacra, ao ponto de ser conhecido como o “Príncipe da Música”. É a figura de maior destaque da escola de composição romana, durante a Renascença. Giovanni Pierluigi da Palestrina esteve bastante envolvido nos aspectos musicais da reforma litúrgica durante o Concílio de Trento», explica Andrew Leung a’O CLARIM. «O “Vox Antiqua” vai cantar a versão de Giovanni Luigi da Palestrina do “Magnificat” no concerto de vésperas, mas vamos também interpretar composições de dois outros compositores ingleses que o mundo da música comemora este ano: Richard Farrant, que também nasceu há quinhentos anos, e Orlando Gibbons, falecido há quatrocentos anos», acrescenta o fundador do Coro “Vox Antiqua” e actual director musical do Coro Diocesano de Macau.

Com início agendado para as 16:00 horas, o concerto pretende manter viva a prática das vésperas corais, uma tradição eclesiástica que ainda é conduzida com regularidade nos mosteiros e conventos por comunidades de monges e freiras. Na igreja de São Lourenço, os membros do Coro Diocesano de Macau e do “Vox Antiqua” vão voltar a adorar o Senhor em uníssono.

Segundo Andrew Leung, «os dois coros vão cantar uma das composições corais em conjunto, bem como conduzir a Assembleia durante os cânticos e os Salmos. Cada um dos coros preparou um par de composições corais, que vão interpretar a título individual. Isto vai permitir aos membros de ambos os coros participar activamente no recital ao mesmo tempo como cantores e ouvintes».

Pela primeira vez a actuar na igreja de São Lourenço, o “Vox Antiqua” regressa ao mesmo local no dia seguinte, a fim de acompanhar a Missa Dominical. Andrew Leung antecipa para Domingo uma actuação muito distinta, em que Giovanni Pierluigi da Palestrina é a única nota comum. «O “Vox Antiqua” vai acompanhar a Missa das 9:00 horas, durante a qual vai interpretar a Missa Brevis, de Palestrina e outros motetos», adianta o director musical.

A concluir, revela: «Estamos muito entusiasmados com a possibilidade de cantar na igreja de São Lourenço, que é um lugar de oração cheio de história, com um som morno e uma acústica belíssima. Estamos desejosos de levar a nossa música até aquela comunidade paroquial. Os coros vão cantar em frente ao altar no sábado, imitando uma disposição monástica que nos vai permitir cantar de forma antifonal durante os Salmos. No Domingo de manhã, o “Vox Antiqua” vai cantar a partir do fundo da igreja, fazendo uso da galeria do coro».

M.C.