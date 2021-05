MÊS DE MAIO PELO FIM DA PANDEMIA

Francisco lança maratona de oração

O Papa Francisco iniciou no passado dia 1 de Maio uma maratona de oração pelo fim da pandemia, a partir das 18:00 horas de Roma (mais seis horas em Macau – dia 2 de Maio na RAEM), que vai decorrer ao longo do mês de Maio com a recitação do Rosário.

“Por vivo desejo do Santo Padre, o mês de Maio será dedicado a uma maratona de oração com o tema «A oração a Deus subiu incessantemente de toda a Igreja (At., 12,5)»”, refere uma nota enviada à Agência ECCLESIA pelo Conselho Pontifício para a Promoção da Nova Evangelização (Santa Sé).

A iniciativa vai envolver de maneira especial todos os santuários do mundo, “para que se tornem promotores junto dos fiéis, famílias e comunidades da recitação do Rosário, invocando o fim da pandemia”.

Trinta santuários de todo o mundo vão guiar a oração mariana, transmitida ao vivo nos canais oficiais da Santa Sé às 18:00 horas de Roma (meia-noite na RAEM), em todos os dias de Maio.

O Santuário de Fátima vai rezar por “todos os presos”, às 23 horas (de Macau) do dia 13 de Maio, nesta maratona de oração pelo fim da pandemia de Covid-19.

O Papa inaugurou a iniciativa de oração, encerrando-a também no último dia do mês, que na tradição católica é particularmente dedicado à oração mariana.

In ECCLESIA