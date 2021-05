Correios de Macau homenageiam a “Mãe de Portugal”

Todos os anos, no dia 13 de Maio, a Igreja Católica celebra a Festa de Nossa Senhora de Fátima para comemorar a aparição, a 13 de Maio de 1917, de Nossa Senhora aos três pastorinhos em Fátima (Portugal), pedindo ao mundo para rezar o Santo Rosário diariamente pela paz mundial e para que os pecadores se arrependam.

A Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações vai lançar, no dia 13 de Maio de 2021, a emissão filatélica “Procissão de Nossa Senhora de Fátima”, composta por um conjunto de dois selos e um bloco.

A “Festa e Novena de Nossa Senhora de Fátima” em Macau teve início em 1929 e a “Procissão de Nossa Senhora de Fátima” foi inscrita na Lista do Património Cultural Intangível de Macau em 2019. A admiração e o amor da diocese de Macau pela Saudação a Nossa Senhora de Fátima não é apenas um grande acontecimento para a Diocese, mas também para Macau. Todos os anos, muitos cidadãos e fiéis do exterior vêm em grupos especialmente a Macau para participar, em conjunto, no evento.

A emissão será posta à venda na Estação Central (9:00 horas – 17:30 horas), no Museu das Comunicações (9:00 horas – 13:00 horas, 14:30 horas – 17:30 horas), e na Estação da Rua do Campo (9:00 horas – 19:00 horas). No dia do lançamento da emissão, aceita-se, nos referidos locais, a remessa destes produtos filatélicos, obliterados com o carimbo comemorativo exclusivo desse dia.

A emissão “Procissão de Nossa Senhora de Fátima” inclui os seguintes produtos filatélicos:

O design da presente emissão filatélica é da autoria de Helena Man In, Ng, e o texto da pagela da responsabilidade da Associação Católica Cultural de Macau.

Este é o 5.º tema emitido em 2021. Emissões anteriores: “Ano Lunar do Búfalo”, lançada em 5 de Janeiro de 2021, etiqueta postal “Ano Lunar do Búfalo”, lançada em 20 de Janeiro de 2021, “120.° Aniversário da Imprensa Oficial”, lançada em 22 de Fevereiro de 2021, “Vistas Cénicas do Continente VIII”, lançada em 1 de Março de 2021, e “Bibliotecas de Macau II”, lançada em 23 de Abril de 2021.

Texto fornecido pela Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações