TEOLOGIA, UMA DENTADA DE CADA VEZ (127)

O Antigo Testamento fala da Eucaristia?

O Antigo Testamento fala sobre a Eucaristia? Sim, fala!

Recordemos as palavras de Santo Agostinho: Novum Testamentum in Vetere latet, Vetus in Novo patet– “o Novo Testamento está oculto no Antigo, enquanto o Antigo é desvendado no Novo” (Agostinho de Hippo, “Quaestiones in Heptateucum” 2,73).

A Eucaristia é o presente mais importante para nós, cristãos, porque é o presente do seu próprio Ser. Assim sendo, seguindo o raciocínio de Santo Agostinho, seremos capazes de encontrar a Eucaristia escondida em algum lugar do Antigo Testamento.

Sabemos que no Antigo Testamento o Novo está escondido nas figuras e profecias. E o que são as figuras? Ora, as figuras são pessoas, acontecimentos, ou coisas reais no Antigo Testamento, que simbolizam pessoas, acontecimentos ou coisas reais no Novo. O próprio Jesus deu-nos exemplos destas figuras. Por exemplo, ao declarar: «Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna (João 3:14-15)». «(…)a figura de uma serpente em bronze (Números 21:9)» representa Jesus Salvador crucificado.

FIGURAS DA EUCARISTIA

Peguemos em algumas das figuras da Eucaristia, como o Sacrifício, o Banquetee a Presença Sacramental.

SACRÍFICIO– O sacrifício do Cordeiro Pascal em Êxodo 12 é uma figura do Sacrifício do Messias na Cruz. «O cordeiro será macho, sem defeito (Êxodo 12:5)» – significa que o Messias é «sem pecado (Hebreus 4:15)». O sangue dos carneiros, pintado nas ombreiras das portas das casas, poupou os israelitas da morte – o Senhor «passou por cima» deles (Êxodo 12:13,23). De maneira semelhante, o sangue de Cristo salva-nos da condenação eterna (Hebreus 9:12-15). O Sacrifício de Cristo no Calvário é reencenado ou de novo representado no Santo Sacrifício da Missa, onde Jesus Cristo é o Sacerdote e a Vítima.

BANQUETE– A Ceia da Páscoa, no mesmo capítulo do Êxodo, é a figura do Banquete – a Comunhão Sacramental – em que todos os fiéis baptizados na Graça Santificante são convidados a participar (Hebreus 10:16).

O maná que alimentou os israelitas no deserto durante quarenta anos (Êxodo 16) é também uma figura da Sagrada Comunhão. Da mesma forma que o bolo (pão) que o anjo deu ao profeta Elias, a este sustentou durante os quarenta dias seguintes.

PRESENÇA SACRAMENTAL– Uma das figuras do Antigo Testamento, a Presença Sacramental é o “pão da Presença” que Deus ordenou que estivessem na mesa «diuturnamente diante de mim (Êxodo 25:30)». Havia doze pães representando a presença das doze tribos de Israel e que eram guardados no «Lugar Santo [Sagrado](Êxodo 26:33)». Depois de uma semana, estes pães seriam substituídos por novos, e apenas os sacerdotes poderiam comê-los porque tinham estado na presença de Deus, é essa a razão do nome do “pão da Presença”. Era um pão comum e é uma figura da Eucaristia, que contém a Presença Real de Cristo.

PROFECIAS

SACRÍFICIO– O profeta Malaquias falava de puro sacrifício oferecido em todo o lado. «“Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu Nome entre as nações. Em toda parte incenso especial é queimado e ofertas puras são trazidas em adoração ao meu Nome, porquanto‘gâdôl, grande será o meu Nome entre todas as nações da terra!”, declara o Senhor dos Exércitos (Malaquias 1:11)».

BANQUETE– O Senhor prometeu «pão do céu»: «Então o Senhor disse a Moisés: “Eis que farei descer pão do céu!”(Êxodo 16:4)». E os Salmos acrescentam: «Cada pessoa[homem]se alimentou do pão dos anjos (Salmo 78:25)».

PRESENÇA SACRAMENTAL– Deus também prometeu a Sua presença: «E habitarei entrei o povo de Israel e serei o seu Deus. E saberão que Eu sou o Senhor seu Deus, que os tirei da terra do Egipto para habitar no meio deles; Eu sou o Senhor seu Deus(Êxodo 29:45-46; Levítico 26:12)». No Tabernáculo, Deus verdadeiramente, realmente e substancialmente desce no meio de nós e fica connosco.

Pe. José Mario Mandía