MENSAGEM DIRIGIDA AOS PARTICIPANTES DE CONFERÊNCIA SOBRE O “CONCILIUM SINENSE”

Papa elogia papel dos católicos na China a quem pede compromisso pela Paz

O Papa elogiou, na passada terça-feira, o papel dos católicos na China, tendo apelado à construção da paz perante a ameaça das guerras em todo o mundo.

«Aqueles que seguem Jesus amam a paz e estão ao lado daqueles que trabalham pela paz, numa altura em que vemos forças desumanas que parecem querer apressar o fim do mundo», referiu, numa mensagem em vídeo dirigida aos participantes numa conferência sobre o “Concilium Sinense”, primeiro e único Concílio da Igreja Católica na China.

A iniciativa decorreu na Universidade Pontifícia Urbaniana, de Roma, com a presença dos cardeais D. Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, e D. Luis Antonio Tagle, pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização.

O Espírito Santo reuniu-os, fez crescer a harmonia entre eles, conduziu-os por caminhos que muitos deles não teriam imaginado, superando até a perplexidade e a resistência.

Francisco destacou que, nos últimos cem anos, se abriram «novos caminhos para que a Igreja, incluindo a China católica, pudesse ter cada vez mais um rosto chinês».

A mensagem conclui-se com a evocação da Festa de Maria Auxiliadora, a 24 de Maio, dia de oração pelos católicos na China e de peregrinação destes ao Santuário de Sheshan.

«Todos juntos, confiemos a Nossa Senhora Auxiliadora os nossos irmãos e irmãs na fé que estão na China, todo o povo chinês e todo o nosso pobre mundo, pedindo a sua intercessão, para que a paz vença sempre, em todo o lado», apelou o Santo Padre.

ENCONTRO UNIVERSAL À PROCURA DE SOLUÇÕES

Entretanto, realizou-se no Vaticano o “Encontro Internacional de Sentido”, uma iniciativa organizada pela “Scholas Occurrentes” e o CAF – Banco de Desenvolvimento da América Latina e das Caraíbas. Os trabalhos arrancaram na terça-feira e terminaram ontem, com a participação do Papa.

“Reitores das principais Universidades do mundo, personalidades do mundo da cultura, da política e da tecnologia, jovens influentes nas suas comunidades e artistas estão na Cidade do Vaticano para procurar soluções concretas aos desafios da Universidade de Sentido, cuja gestão foi confiada pelo Papa Francisco ao Movimento Educativo Internacional ‘Scholas Occurrentes’”, pode ler-se numa nota enviada à Agência ECCLESIA.

Uma série de temas, “que são afectados pela crise global do significado contemporâneo”, nomeadamente a tecnologia, o ambiente e a saúde mental, foram abordados no evento.

In ECCLESIA – texto editado