MÁRTIRES VIETNAMITAS: FESTA LITÚRGICA CELEBRADA A 24 DE NOVEMBRO

«Aqueles que morrem pela fé sobem ao céu» Santo André Dung-Lac

O Vietname situa-se no Sudeste Asiático, no mar da China Meridional. É um país comunista com 95 milhões de habitantes, com partido único, sendo a liberdade religiosa muito vigiada, limitada e, por vezes, perseguida.

A posição oficial do Estado sobre a Religião é de que todos os cidadãos são livres para seguir as suas crenças, e que todas as religiões são iguais perante a Lei. No entanto, somente as organizações religiosas aprovadas pelo Governo possuem permissão para residir no País. A Igreja Católica Romana está oficialmente proibida e somente organizações católicas controladas pelo Governo são permitidas.

Todavia, a Igreja Católica mantém-se viva e muito activa, com 27 dioceses, duas mil e 200 paróquias e dois mil e 600 sacerdotes. Nos populosos arredores de Ho Chi Minh, anteriormente denominada Saigão, hoje a macro capital, não há paróquias, mas há locais missionários na zona para atender os católicos com celebrações diárias, actividades, cursos de Catecismo e obras missionárias.

A devoção à Virgem do Perpétuo Socorro foi muito difundida pelos redentoristas, presentes no País desde 1921.

São muitas as conversões de adultos, uns vindos do Budismo, outros ateus ou atraídos pelo fascínio que a Igreja Católica exerce naquele povo muito sofrido; por cada adulto baptizam-se uma média de três bebés.

Sendo o Budismo mahayana, o Taoísmoe o Confucionismoas “religiões” tradicionais que influenciaram fortemente a cultura nacional, hoje mais de oito por cento da população é cristã, num total de cerca de sete milhões de católicos romanos e em grande crescimento, não obstante as dificuldades e perseguições com que é atingida.

Recordemos um grupo de 117 valentes cristãos, cujos nomes foram identificados como mártires vietnamitas e beatificados no ano jubilar de 1900, pelo Papa Leão XIII.

A 19 de Junho de 1988, o Papa João Paulo II, na Basílica de São Pedro, no Vaticano, canonizou-os. A cerimónia foi presidida pelo monsenhor Filipe Trần Văn Hoài.

A maioria viveu e pregou entre os anos 1830 e 1870. Entre eles muito se destacou o padre dominicano André Dung-Lac, tomado como exemplo maior das sementes da Igreja Católica no Vietname.

Durante séculos milhares de vietnamitas foram martirizados, entre bispos, sacerdotes, religiosos e leigos. Muitos foram enterrados de forma anónima, mas a sua lembrança permaneceu viva no espírito da comunidade católica e ainda hoje dá frutos abundantes.

A sua festa litúrgica é celebrada no dia 24 de Novembro.

Susana Mexia

Professora