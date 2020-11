PRIMEIRA COMUNHÃO E BAPTISMOS EM SÃO DOMINGOS

Cristo Rei “acolhe” 21 crianças

Vinte e uma crianças vão receber a Primeira Comunhão – e destas, cinco serão baptizadas – no Domingo (22 de Novembro), na igreja de São Domingos durante a celebração da missa das 11:00 horas.

Para estas crianças a data escolhida reveste-se de especial significado, uma vez que no Domingo a Igreja Católica celebra a Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo.

Durante a Eucaristia das 11:00 horas, os fiéis poderão confessar-se, à semelhança dos outros dias da semana. De acordo com o horário afixado no adro da igreja de São Domingos, neste espaço de culto as confissões têm lugar entre as 13:00 horas e as 14:00 horas, e as 17:30 horas e as 18:30 horas, aos dias da semana; entre as 13:00 horas e as 14:00 horas, aos sábados; e entre as 9:00 horas e as 9:30 horas, aos Domingos. Entre segunda-feira e sábado os fiéis podem adorar o Santíssimo Sacramento, depois da primeira missa da manhã (7:45) até às 18:00 horas.

No último Domingo assinalou-se o Dia Mundial dos Pobres, tendo o padre Daniel Ribeiro pedido aos fiéis para rezarem por quem mais precisa. «Quando puderem, façam uma oração pelos menos favorecidos, uma oração pelos pobres», indicou o vigário paroquial da igreja da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa.

