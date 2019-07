LIVRO “ENTREVISTAS A SÃO JOSEMARIA”

Perguntas com resposta sobre o Opus Dei

A recente edição de “Entrevistas a São Josemaria” é uma tradução revista da obra anterior “Temas Actuais do Cristianismo”, acompanhada por algumas notas de contexto e terminologia. Foi publicada pela Alêtheia Editores e recentemente lançada na Câmara de Comércio e Indústria Portuguesas, em Lisboa.

Nestes testemunhos, o fundador da Prelatura aborda temas variados, entre os quais a importância do jornalismo, a informação e as notícias falsas, bem como outros temas muito actuais dos dias de hoje.

Para além do vigário-auxiliar da prelatura do Opus Dei, D. Mariano Fazio, de nacionalidade argentina e coordenador desta publicação, a mesma foi apresentada também pelos jornalistas Helena Matos e Henrique Monteiro.

Num ambiente descontraído entre leigos crentes e outros assumidamente não crentes, mas com toda a coerência, boa vontade e bom senso, elegantemente foram partilhadas perspectivas e leituras de bem-fazer e bem compreender.

Nada mais claro do que perguntar o que não se sabe a quem sabe, saber ouvir, esclarecer-se até não ter mais dúvidas e depois concluir sem juízos de valor distorcidos e maliciosos.

Costuma dizer-se que quem sabe da tenda é o tendeiro, logo, nada mais simples do que recorrer a esta obra de carácter informativo, claro, simples, e depois com toda a liberdade tentar compreender sem se deixar influenciar pela triste realidade das “fake news”.

Poucos dias após a Igreja ter celebrado a morte do seu fundador, a 26 de Junho, a qual por todo o mundo foi festejada com missas e acções de graças, poderá ser esta uma oportunidade para se estar informado do porquê e para quê da criação do Opus Dei.

ANA ESTEVES

Professora