Francisco pede «ajuda generosa» à comunidade internacional

O Papa apelou, no Vaticano, a uma «ajuda generosa» ao Líbano, por parte da comunidade internacional, depois das explosões da passada semana no porto de Beirute.

«A catástrofe da última terça-feira[4 de Agosto]pede que todos, a começar pelos libaneses, colaborem pelo bem comum deste amado país», disse, desde a janela do apartamento pontifício, após a recitação da oração dominical do Ângelus.

Entre os participantes, na Praça de São Pedro, havia um grupo de pessoas acompanhado por uma bandeira libanesa, que Francisco saudou. «O Líbano tem uma identidade peculiar, fruto do encontro de várias culturas, que se afirmou no tempo como modelo da vivência em comum. Certamente, esta convivência é agora muito frágil, sabemos disso, mas rezo para que, com a ajuda de Deus e a participação leal de todos, possa renascer livre e forte», declarou o Papa.

Francisco sublinhou depois a necessidade de uma Igreja «próxima do povo, no seu calvário», agradecendo o trabalho feito por organizações católicas, «com solidariedade e compaixão, com o coração e as mãos abertas à partilha».

«Por favor, peço aos bispos, aos sacerdotes e religiosos do Líbano que estejam próximos do povo e vivam com um estilo de vida marcado pela pobreza evangélica, sem luxo, porque o vosso povo sofre, e sofre muito», acrescentou.

FALECEU “ÍCONE” DO BRASIL

Faleceu no passado dia 8, aos 92 anos, D. Pedro Casaldáliga, bispo emérito da Prelazia de São Félix do Araguaia, que dedicou a sua vida «aos mais pobres e necessitados».

Para o arcebispo de Ribeirão Preto, D. Pedro Casaldáliga é um ícone no Brasil. «D. Pedro é um ícone no Brasil pela sua dedicação plena e total ao povo de Deus, de modo especial, aos mais pobres e necessitados. Ele sofreu diversos reveses na vida por causa dessa sua opção, mas sempre foi fiel a Cristo, à Igreja e à missão», disse D. Moacir Silva, citado pelo portal de notícias Vatican News.

D. Pedro Casaldáliga, missionário claretiano natural de Espanha, estava internado no hospital da Santa Casa de Misericórdia local com graves complicações pulmonares.

“Bispo da Prelazia de São Félix do Araguaia desde 1971, Casaldáliga trabalhou sempre em favor dos peões, dos camponeses, dos sem-terra e dos povos indígenas”, refere o portal de notícias do Vaticano.

