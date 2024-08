Portas Santas: abertura tem regras

O Dicastério para a Evangelização, através da Secção para as questões fundamentais de evangelização no mundo, divulgou um comunicado sobre a abertura de Portas Santas durante o Jubileu 2025, que começa no dia 24 de Dezembro, no Vaticano.

Numa nota divulgada pela Sala de Imprensa da Santa Sé, o Dicastério para a Evangelização explica que “levantou-se recentemente a questão de poder prever a configuração e abertura da Porta Santa nas Igrejas Catedrais, nos Santuários Internacionais e Nacionais, e noutros locais de culto particularmente significativos”, com a aproximação do início do Jubileu 2025.

Neste sentido, o organismo da Santa Sé considerou “necessário recordar as precisas indicações estabelecidas pelo Santo Padre na Bula Spes non confundit, de Proclamação do Jubileu 2025”.

“Indica como Porta Santa a da Basílica de São Pedro e das outras três Basílicas Papais, nomeadamente São João de Latrão, Santa Maria Maior e São Paulo fora-dos-muros. Excepção ao desejo expresso pelo Santo Padre de querer pessoalmente abrir uma Porta Santa em uma prisão ‘para oferecer aos presos um sinal concreto de proximidade’”, assinala.

As celebrações do Jubileu 2025 vão começar no próximo dia 24 de Dezembro, na Basílica de São Pedro, anuncia o documento que convoca o Ano Santo. “Estabeleço que a Porta Santa da Basílica de São Pedro, no Vaticano, seja aberta a 24 de Dezembro do corrente ano de 2024, iniciando-se assim o jubileu ordinário”, escreve Francisco, na bula de proclamação que foi apresentada no dia 9 de Maio deste ano.

O texto, intitulado Spes non confundit (“A esperança não desilude”), anuncia solenemente o início e fim das celebrações do próximo Ano Santo, 27.º jubileu ordinário da História da Igreja.

O Dicastério para a Evangelização, através da Secção para as questões fundamentais de evangelização no mundo, realça que “a indulgência”, como é do conhecimento, é um “sinal peculiar e identificador do Ano Jubilar”, como foi transmitido desde o primeiro jubileu do ano de 1300, e que “pretende exprimir a plenitude do perdão de Deus, que não conhece limites”, através do Sacramento da Penitência e dos sinais de caridade e de esperança.

A mesma nota exorta ainda que sejam consultados “os lugares particulares e as diferentes modalidades, indicadas pelo Decreto da Penitenciária Apostólica de 13 de Maio de 2024 (…) para viver plenamente este momento de graça”.

Francisco determina que, a 29 de Dezembro de 2024, em todas as catedrais, os bispos diocesanos celebrem a Missa como abertura solene do ano jubilar, segundo o ritual que vai ser preparado para a ocasião.

Também a 29 de Dezembro, o Papa vai abrir a porta santa da Catedral de São João de Latrão, em Roma, que celebra os 1700 anos da sua dedicação.

Já a 1 de Janeiro de 2025 vai ser aberta a porta santa da Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, e a 5 de Janeiro de 2025 será a vez da Basílica de São Paulo Fora dos Muros. Estas últimas três portas santas serão fechadas a 28 de Dezembro de 2025, Domingo, dia em que se encerra o Ano Santo nas várias dioceses.

A conclusão solene do Jubileu, com o encerramento da porta santa da Basílica de São Pedro, no Vaticano, vai acontecer na Solenidade da Epifania do Senhor, a 6 de Janeiro de 2026.

