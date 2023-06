BEATIFICAÇÃO PODERÁ JÁ TER ESTADO MAIS LONGE

Tintin & Blaise Pascal

Quem não conhece o Pascal como unidade de pressão? O nome desta unidade é uma homenagem a um homem extraordinário, cientista e filósofo do Século XVII, que deixou uma obra notável apesar de ter morrido com apenas 39 anos de idade.

É-nos hoje tão familiar que até no álbum “Coke en Stock” das aventuras de Tintin, do desenhador Hérgé (veja-se a imagem junto), Nestor, o mordomo do Capitão Haddock no Castelo Moulinsart, se entretém a ler “Les Pensées” de Pascal, enquanto o Senhor Séraphin Lampion lhe fala ao telefone do seu tio Anatole.

Pascal construiu máquinas de calcular, demonstrou teoremas, investigou em Física, Estatística, Matemática e escreveu obras de Teologia que são obras-primas de literatura. Felizmente, começou os seus prodígios científicos com dezasseis anos de idade, porque doutro modo este génio não teria tido tempo para deixar um legado tão valioso. É sobre este Pascal, com a sua história apaixonante, que surge agora de Roma uma importante novidade.

Corre no Vaticano que o Papa queria publicar uma Carta apostólica na passada segunda-feira, 19 de Junho, a comemorar os quatrocentos anos do nascimento de Pascal. Não se sabe se estes dias que passou no hospital o obrigaram a adiar o projecto, mas o simples propósito de comemorar a data representa uma mudança significativa. É verdade que este Papa já citou Pascal e alguma vez se declarou favorável à sua beatificação, mas a Carta apostólica será um passo inédito.

Pascal foi um homem de profunda fé e – assim pensa muita gente – um verdadeiro santo.Os autores de espiritualidade e vários Papas, Paulo VI, João Paulo II, etc., citam-no. O Papa Francisco classificou o seu livro mais conhecido “Les Pensées” (Pensamentos) como uma «obra esplêndida e com valor religioso». De facto, a vida de Pascal é um exemplo edificante de rectidão, de trabalho, de oração. Por que é que nunca se iniciou o correspondente processo de canonização?

A razão é que Pascal viveu a meio do Século XVII, numa época de choque violento entre o poder do rei francês e parte da sociedade, entre correntes religiosas apoiadas pelo rei e outras perseguidas por ele. Pascal esteve próximo do povo devoto da abadia de Port-Royal, em Paris, onde a sua irmã Jacqueline era freira. A exigência e a fé daquela abadia faziam demasiado contraste com a corte mundana e com a ética decadente que dominava os bem-pensantes, de modo que estes reagiram obtendo a condenação póstuma de Jansénio e de muitos outros, incluindo a dita abadia. Alguns jesuítas célebres tomaram parte na disputa, defendendo uma moral casuística relaxada, contra o que consideravam o rigorismo exagerado de Port-Royal, e Blaise Pascal respondeu-lhes com as “Cartas Provinciais”, que foram mandadas queimar pelo rei e, durante vários séculos, caíram muito mal entre os jesuítas.

A novidade é que o Papa Francisco se coloca do lado de Blaise Pascal, porque «a lógica casuística», diz o Papa, «é uma hipocrisia».

Pascal viveu depois da sua conversão uma fé radical, de entrega a Deus e aos outros, mas sem aqueles traços de rigorismo pessimista ou de amargura que, segundo os seus adversários, caracterizavam o Jansenismo. Outro dos méritos de Pascal foi reconhecer o papel da Razão, reivindicado poderosamente por João Paulo II na sua Encíclica Fides et ratio(sobre a Fé e a Razão). A fé de Pascal nunca resvalou para o sentimentalismo, mas era a atitude racional de quem confia em Deus e argumenta solidamente essa confiança.

Estando Pascal a morrer, as autoridades religiosas recusaram-lhe os Sacramentos da Eucaristia e da Extrema-unção. Então, o extraordinário filósofo e cientista pediu para o levarem para o meio dos pobres, membros do Corpo de Cristo. Penso que este amor pelos pobres, característico de todos os santos, deve ser um elemento que o une ao Papa Francisco.

José Maria C.S. André

Professor do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa

LEGENDA: Nestor lê os “Pensamentos” de Pascal, enquanto o Senhor Lampion fala ao telefone sem parar.