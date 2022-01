INICIATIVA ATRAIU ONZE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO

Concurso de Presépios organizado pela terceira vez

A diocese de Macau convidou, pelo terceiro ano consecutivo, os fiéis do território a eleger o mais belo dos presépios montados nas escolas católicas locais. A iniciativa, que este ano foi organizada em parceria entre o Centro de Cultura e Artes Performativas Cardeal Newman e a Associação Diocesana das Artes Performativas e Culturais de Macau, atraiu um total de onze estabelecimentos de ensino, que candidataram presépios feitos por equipas formadas por alunos, professores e funcionários.

Entre as escolas que se submeteram à votação do público, feita através de uma página electrónica concebida para o efeito, estão instituições como o Colégio Diocesano de São José, a Escola de Nossa Senhora de Fátima, a Secção Inglesa do Colégio de Santa Rosa de Lima, a Escola Dom Luís Versíglia ou a Escola de Santa Maria Mazzarello.

As escolas recriaram a Natividade de Jesus Cristo com recurso a diferentes tipos de materiais. A votação para a eleição do presépio mais belo decorreu entre 17 de Dezembro e a Noite de Reis.

Segundo Cecilia Cheong, porta-voz do Centro de Cultura Cardeal Newman, «este foi o terceiro ano em que a competição foi organizada. Os interessados podiam votar, através de uma página electrónica concebida para o efeito, no estabelecimento que desejavam apoiar, mas só o podiam fazer uma vez. Os votos duplicados não foram contabilizados».

Para além de garantir que os presépios continuam a fazer parte da paisagem cultural e religiosa do território, a iniciativa pretende juntar alunos e professores num mesmo desígnio, reforçando o espírito de companheirismo nos estabelecimentos de ensino que se associaram ao concurso. «Onze escolas participaram nesta competição e viram as pessoas votar nos presépios que montaram através da Internet e do Facebook», adiantou a porta-voz, tendo acrescentado: «No que diz respeito aos presépios, foram construídos por equipas que combinavam professores, alunos ou mesmo funcionários das escolas».

Inaugurado há pouco mais de um ano, o Centro de Cultura e Artes Performativas Cardeal Newman tem-se revelado um vibrante polo cultural, com a organização de concertos, exposições, “workshops” e palestras. Em 2022, a aposta na cultura e no reforço dos laços com a comunidade mantém-se, assegurou Cecilia Cheong a’O CLARIM: «Vamos organizar um evento de beneficência em que vamos vender alguns dísticos vermelhos criados pelo mestre Choi Chun Heng, um famoso calígrafo de Macau. Temos também, em meados de Janeiro, uma série de “workshops” relacionados com o Ano Novo Chinês em que vamos ensinar a fazer uma miniatura da bandeja, na qual são servidos doces e frutos secos no Ano Novo. Vamos também ensinar a fazer os nós místicos associados à boa sorte para dar as boas-vindas ao Ano do Tigre».

M.C.