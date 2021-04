INICIATIVA AGENDADA PARA FEVEREIRO DE 2022

Vaticano promove simpósio sobre o sacerdócio

O Vaticano vai promover de 17 a 19 de Fevereiro de 2022 um Simpósio Teológico Internacional sobre o sacerdócio, organizado pela Congregação para os Bispos, que foi apresentado, no último Domingo, em conferência de Imprensa.

A iniciativa visa promover uma reflexão global e alargada sobre a missão do clero católico, procurando aprofundar «a importância da comunhão entre as diferentes vocações na Igreja», disse aos jornalistas o prefeito da Congregação para os Bispos, cardeal D. Marc Ouellet.

O colaborador do Papa especificou que a questão do celibato «é importante e será abordada», à imagem do que aconteceu no recente Sínodo especial para a Amazónia (2018), mas «não será a questão central do simpósio».

Segundo o responsável, é preciso recuperar a dimensão sacerdotal de cada baptizado, como sublinhou o Concílio Vaticano II (1962-1965), «partindo não da organização e distribuição de funções, mas do mistério da Igreja».

O Vaticano quer reunir delegações nacionais e diocesanas de todos os continentes, durante três dias, com vários temas específicos: tradição e novos horizontes; Trindade, missão e sacramentalidade; celibato, carisma e espiritualidade.

PAPA ENVIA CONDOLÊNCIAS PELO DUQUE DE EDIMBURGO

Também no passado Domingo, o Secretário de Estado da Santa Sé, cardeal D. Pietro Parolin, em nome do Papa Francisco, enviou um telegrama de condolências pela morte do príncipe Filipe, marido da rainha Isabel II, que faleceu no dia 9 de Abril, aos 99 anos de idade.

“O Papa Francisco oferece condolências a sua majestade e aos membros da família real, recordando a devoção do Príncipe Filipe ao seu casamento e família, distinguindo o serviço público e compromisso com as gerações futuras”, pode ler-se no comunicado divulgado pela Secretaria de Estado da Santa Sé.

O último encontro aconteceu em Abril de 2014, na Casa de Santa Marta, com o Papa Francisco; o duque de Edimburgo esteve ainda com São João Paulo e Bento XVI.

In ECCLESIA