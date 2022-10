IGREJA CATÓLICA RECORDA BEATO CARLO ACUTIS A 12 DE OUTUBRO

Novo Centro Juvenil Diocesano abre as portas à população

A Comissão Diocesana da Juventude promove, na próxima quarta-feira, um Dia Aberto com o propósito de dar a conhecer o novo Centro Juvenil Diocesano. O organismo quer que as instalações, situadas na Rua Formosa, se tornem um ponto de referência para as crianças e jovens de Macau.

A Igreja Católica recorda, no dia 12 de Outubro, a vida e o legado do beato Carlo Acutis e a Comissão Diocesana da Juventude (CDJ) elegeu a data para dar a conhecer à população de Macau o novo Centro Juvenil Diocesano, situado na Rua Formosa.

A organização, que há cerca de um ano substituiu o Centro Pastoral Diocesano para a Juventude, vai organizar, na próxima quarta-feira, um Dia Aberto. O propósito da iniciativa, explicou Tammy Chio, em declarações a’O CLARIM, é apresentar as novas valências que a diocese de Macau proporciona a crianças e jovens, mas também dar a conhecer o trabalho que a CDJ tem vindo a desenvolver com o intuito de divulgar a Boa Nova junto das gerações mais novas. «Se não estou em erro, nesta área, é o primeiro centro juvenil que está aberto ao público. Queremos servir não apenas a juventude católica, mas todos os jovens de Macau. Esperamos que a abertura destas instalações, no centro da cidade, constitua um novo começo. Esperamos, numa primeira instância, abordar e poder atrair crianças e jovens que aqui vivem ou estudam», adiantou a vice-directora da Comissão Diocesana da Juventude. «Este ano, queremos abordar várias escolas, sobretudo do Ensino Secundário. Vamos tentar entrar em contacto com professores e alunos, convidá-los para visitar o Centro e, depois disso, tentar formar pequenos grupos que possam ter interesse em usar as nossas instalações. Disponibilizamos algumas salas mais pequenas com esse objectivo em mente», sustentou ainda.

As instalações do novo Centro Juvenil Diocesano estão equipadas com uma ampla cozinha, sala de eventos, divisão com insonorização acústica para ser utilizada por grupos musicais, e por um vasto espaço dedicado a actividades lúdicas.

O Dia Aberto proporciona aos interessados a oportunidade de se familiarizarem com as instalações, mas também várias outras actividades. «Para além de uma visita guiada às novas instalações, vamos também oferecer um café a quem nos visita, na nossa cozinha. Convidamos os jovens para conviver, jogar jogos de tabuleiro ou até videojogos. Vamos ter também a pintura de um segundo mural nas paredes exteriores do nosso edifício», revelou Tammy Chio. «O objectivo deste novo mural é transmitir a ideia de que Jesus nos convoca, tal como convocou os apóstolos. Ele disse: “– Venham e vejam”. É este também o repto do nosso Centro. É o que queremos dizer aos jovens de Macau: “– Venham e vejam”. E vejam o quê? Que podemos brincar juntos, podemos orar juntos, ser melhores juntos», notou a vice-directora da CDJ.

M.C.