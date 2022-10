NOVOS PRODUTOS FILATÉLICOS ENTRAM EM CIRCULAÇÃO NO DOMINGO

Correios comemoram 400 anos da Ermida da Penha

A Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações de Macau vai lançar, no Domingo, uma emissão filatélica comemorativa dos 400 anos da Capela de Nossa Senhora da Penha. O organismo aceitou uma sugestão da Associação Católica Cultural de Macau, organização que assina a pagela que acompanha os novos produtos.

A colina da Penha é desde há quatrocentos anos encimada por uma ermida e a Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações (CTT) não deixou que a efeméride caísse no esquecimento. O organismo liderado por Derby Lau vai lançar este Domingo, 9 de Outubro, uma emissão filatélica com o propósito de assinalar o 400.º Aniversário da Capela de Nossa Senhora da Penha.

A emissão, concebida por Vai Chi Hang, é constituída por um conjunto de dois selos com um valor facial de 2,5 e de quatro patacas, por um bloco filatélico no valor de catorze patacas e por um sobrescrito de primeiro dia. Para além destes três produtos, os CTT vão ainda disponibilizar aos coleccionadores, na Estação Central e no Museu das Comunicações, uma carteira filatélica alusiva ao mesmo tema. As duas valências vão estar abertas entre as 9:00 horas da manhã e as 14:00 horas da tarde, e vão obliterar a remessa dos produtos filatélicos alusivos ao quarto centenário da Ermida da Penha com um carimbo comemorativo de primeiro dia.

A Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações acatou a sugestão feita pela Associação Católica Cultural de Macau, entidade que é responsável pelo texto da pagela que acompanha a nova emissão. «Normalmente, os CTT formulam um plano para a selecção dos temas para o ano seguinte e todos os anos enviamos um ofício aos diferentes departamentos governamentais, a designers, a associações e organizações de natureza religiosa a inquirir se têm sugestões a acrescentar a esse plano», explicou Derby Lau, na resposta a uma questão colocada pel’O CLARIM. «No caso desta emissão alusiva aos 400 anos da Ermida da Penha, recebemos uma sugestão da Associação Católica Cultural de Macau. A sugestão recebeu luz verde do Governo e está na origem da emissão que vamos lançar no fim-de-semana», acrescentou a directora dos Serviços de Correios e Telecomunicações.

A concepção da emissão agora lançada adopta um estilo de ilustração moderno e simples, com cores suaves e discretas. O objectivo de Vai Chi Hang foi reproduzir a aura de tranquilidade, santidade e solenidade que a ermida inspirou ao longo dos últimos quatro séculos.

M.C.