HUMANAE VITAE, CINQUENTA ANOS DEPOIS (1)

A encíclica que defende a natureza

Em Julho de 2018, a Igreja celebrou o 50.º aniversário da Humanae Vitae (HV) do Papa São Paulo VI, a controversa Carta Encíclica sobre o Regulamento do Nascimento. O seu conteúdo central é a regulação do nascimento centrada na natureza do casamento e no uso correcto dos direitos e deveres conjugais dos cônjuges (HV, 4).

O Papa Paulo VI emitiu esta carta encíclica após madura reflexão e orações assíduas (HV, 6). As principais fontes da encíclica são, além das Sagradas Escrituras, textos magisteriais dos Papas Pio XI, Pio XII e São João XXIII, do Catecismo Romano do Concílio de Trento, e os documentos do Vaticano II, as Constituições Gaudium et Spes(GS) e Lumen Gentium(LG) em particular.

Antes do Concílio Vaticano II (realizado entre 1962 e 1965) e da Humanae Vitae (publicada em 1968), havia “expectativa de mudança” e alguns teólogos, bispos, padres e leigos alimentavam essa expectativa, avançando que o Papa aprovaria o controlo artificial da natalidade, que eles próprios aprovaram.

A sexualidade é uma dimensão essencial da pessoa humana, que é chamada a amar. É um caminho de amor. Infelizmente, como escreveu um teólogo depois da HV, “actualmente, a grande ênfase é colocada no sexo e na educação sexual, mas o ponto cardeal para a nossa civilização moderna aprender é o que o amor realmente é”. O casamento é “uma instituição sábia do Criador para realizar na humanidade o seu desígnio de amor” (HV, 8). É um dom pessoal recíproco, próprio e exclusivo de marido e mulher (heterossexual), que conduz à sua comunhão e perfeição pessoal mútua. O casamento baseia-se “numa visão integral do homem e da sua vocação – não só a sua vocação natural e terrena, mas também a sua vocação sobrenatural e eterna” (HV, 7). A Igreja fala da dignidade natural e do valor sublime do estado matrimonial. O casamento cristão é amor-pacto, um sacramento de graça. Para os baptizados, ele “investe a dignidade dum sinal sacramental de graça”, pois representa a união de Cristo e da Igreja (HV, 8).

O amor conjugal tem a sua origem em Deus, com as seguintes características: é humano, total, fiel e exclusivo, e fecundo (cf. HV, 9). O fim do amor conjugal é a educação e a procriação dos filhos (GS, 48). A missão de um casal cristão é testemunhar o verdadeiro amor conjugal e paterno, e educar os seus filhos sobre a dignidade do casamento e as suas responsabilidades. O verdadeiro amor conjugal implica a doação mútua fiel entre marido e mulher que inclui, mas “vai além da atracção erótica”. É o amor afectivo (sexual-genital) “unicamente expresso e aperfeiçoado nas relações conjugais” e também noutras expressões de “actividades sexuais humanas e honrosas” (GS, 49).

A família é “uma parceria íntima de vida e amor… estabelecida pelo Criador”, uma comunidade de amor, uma escola de humanização, e a base da sociedade (GS, 47-52). A família cristã é uma comunidade de vida e de amor, que respeita a vida humana desde o momento da sua concepção.

O foco da encíclica é a regulação do nascimento. Escreve São Paulo VI no número mais controverso de toda a Carta Encíclica: “A Igreja que chama os homens de volta à observância das normas da lei natural, tal como interpretada pela sua doutrina constante, ensina que cada acto matrimonial (quilibet matrimoni usus) deve permanecer aberto à transmissão da vida” (HV, 11. Cartas ousadas acrescentadas).

A cessação directa da vida em gestação, ou o aborto voluntário e adquirido directamente, deve ser absolutamente rejeitada pelos cristãos. O aborto é, com o infanticídio, “um crime indescritível” (GS, 51). Afirma Paulo VI: “A interrupção directa do processo generativo já iniciado, e acima de tudo o aborto voluntário e obtido directamente, mesmo que por razões terapêuticas, devem ser absolutamente excluídos como meio lícito de regulação do nascimento” (HV, 14). A vida humana tem de ser respeitada desde o seu início, porque é sagrada, vem de Deus (cf. HV, 13). A esterilização directa permanente ou temporal do homem e/ou da mulher também deve ser excluída como meio de regulação dos nascimentos (HV, 14).

Além disso, a contracepção é excluída como meio de praticar a paternidade responsável (cf. HV, 14). O Papa São Paulo VI exclui a aplicação do princípio da totalidade (HV, 17) e também do princípio do duplo efeito com o princípio do mal menor (HV, 14). O Papa defende, contudo, noutras situações, o princípio do mal menor – a tolerância de “um mal menor para evitar um mal maior ou para promover um bem maior”. E conclui: “É um erro pensar que um acto conjugal que é deliberadamente tornado infecundo e por isso intrinsecamente desonesto poderia ser tornado honesto e correcto pelo conjunto de uma vida conjugal fecunda” (HV, 14). Contudo, a utilização de meios terapêuticos verdadeiramente necessários “para curar doenças do organismo, mesmo que seja um impedimento à procriação”, são lícitos (HV, 15). Também é lícito o recurso pelos cônjuges a períodos infecundos quando existem razões sérias para o fazer, porque neste caso a ordem da natureza, os princípios morais e também a lei evangélica são respeitados (cf. HV, 16). Os meios artificiais, pelo contrário, impedem o desenvolvimento de processos naturais (Ibid).

O forte argumento a favor da regulação dos nascimentos é o argumento da lei natural e da lei divina. “A imoralidade da contracepção não é uma questão de lei positiva, ou de disciplina da Igreja, mas da lei divina”. Paulo VI continuou o ensino tradicional da Igreja: “A contracepção é incompatível com a verdadeira natureza do homem” (cf. HV, 4, 10, 13; cf. GS, 50-51).

Muitas situações difíceis afligem as famílias. A ajuda de Deus é necessária – e, por conseguinte, a oração. O Papa Paulo VI recomenda aos casais algumas práticas ascéticas para poderem controlar os seus instintos e ter autodomínio e serem capazes de praticar com sucesso a continência periódica para métodos naturais de planeamento familiar (HV, 21). Este autodomínio é importante para que o casal seja capaz de educar os seus filhos em valores – humanos, bem como espirituais e evangélicos. A virtude da castidade, em particular, é muito benéfica. A castidade não se opõe à liberdade. Muito pelo contrário: enquanto a licença é uma negação da verdadeira liberdade, a castidade é “liberdade saudável” (HV, 22), pois respeita a ordem moral.

Os casais cristãos são solicitados pelo Papa Paulo VI a serem missionários, “livres e responsáveis colaboradores de Deus, o Criador” (HV, 1), apóstolos de outros casais com problemas. Este é “um apostolado muito oportuno hoje em dia” (HV, 26).

Aos médicos e outros profissionais de saúde é pedido pelo Papa “que sejam capazes de dar àqueles casados que os consultam conselhos sábios e direcções saudáveis, como eles têm o direito de esperar”.

Pede-se aos bispos e sacerdotes que pratiquem a caridade para com as almas, que sejam pacientes com as pessoas casadas, que façam eco nas suas relações com pessoas casadas com dificuldades “a voz e o amor do Redentor”, que sejam – como Jesus – “intransigentes com o mal, mas misericordiosos para com os indivíduos” (HV, 28).

Os teólogos, moralistas e pastores devem falar numa só voz e com a mesma linguagem, em sintonia com o Magistério da Igreja (cf. HV, 28-29). O Beato Paulo VI pede aos pastores e teólogos que “concordem e que não haja divisões entre vós; permaneceis unidos num mesmo espírito e num mesmo pensamento” (cf. 1 Cor 1,10).

Encerramos com as palavras do Beato Paulo VI no parágrafo final e último número de Humanae Vitae (HV, 31): “Todos ansiamos pela felicidade, que se encontra unicamente no respeito das leis escritas por Deus na própria natureza do homem, leis que ele deve observar com inteligência e amor”.

Pe. Fausto Gomez, OP