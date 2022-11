SÃO LEÃO MAGNO COMEMORA-SE A 10 DE NOVEMBRO

O “primeiro” Sumo Pontífice

A Igreja em Macau une-se à Igreja universal para comemorar o Santo Papa São Leão (o Grande ou o Magno), no próximo dia 10 de Novembro. É um dos denominados Padres da Igreja. Na Igreja Oriental, este santo é celebrado a 18 de Fevereiro.

São Leão Magno nasceu na actual Itália, no que é hoje a região da Toscana, por volta do ano 390, no então Império Romano do Ocidente. Faleceu a 10 de Novembro de 461, em Roma. Foi o 45.º Papa da Igreja, entre 29 de Setembro de 440 até à sua morte. Muitos historiadores e teólogos consideram-no como um dos maiores Papas da História da Igreja, tendo sido o primeiro a receber o título de Magno, ou Grande.

Ficou conhecido por ter enfrentado Átila, o Huno, em 452, em Mântua, tendo-o convencido a desistir da sua invasão a Itália. É também Doutor da Igreja, teólogo recordado pela sua obra “Tomo a Flaviano”, documento de base do Concílio de Calcedónia, o quarto concílio ecuménico, realizado em 451. Tratou-se de uma reunião importante para a definição cristológica: Cristo é a união hipostática de duas naturezas, a divina e a humana, unidas numa só pessoa, “sem confusão nem divisão”. O monofisismo e o Nestorianismo foram amplamente combatidos nesse concílio, que promoveu também a autoridade papal. Leão teve, pois, grande responsabilidade no sucesso do concílio. Por isso, foi aclamado pelos padres conciliares, que nas Actas assim expressaram: “Esta é a fé dos Apóstolos! Foi Pedro que falou pela boca de Leão!”.

Aristocrata de origem, cristão convicto, foi ordenado sacerdote ainda bem jovem. Era já conhecido em 431, sendo ainda diácono, pois João Cassiano dedicou-lhe o seu tratado contra Nestor e a sua teologia monofisita. Há também referências a Leão como arquidiácono em 430, mas sem certeza. Tinha sim grande carisma e vigor espiritual, sendo-lhe adjudicada uma carreira eclesiástica sólida e brilhante. Foi conselheiro dos Papas Celestino I (422-432) e Sisto III (432-440). Após a morte deste, foi eleito Papa, como Leão I, em 440. No seu papado, em contexto difícil, combateu heresias como o eutiquianismo e o donatismo, para além de enfrentar Huno, como já referimos, o que lhe reconheceu grande valor e coragem. Três anos depois, em 455, deteve os Vândalos chefiados por Genserico, demovendo-os de incendiar e destruir Roma.

Foi o primeiro Papa a adoptar o título de Sumo Pontífice, abandonado pelos imperadores romanos em 382. Morreu em 461 e não demorou muito a exalar santidade. É padroeiro dos músicos e cantores. Foi proclamado Doutor da Igreja em 1754, pelo Papa Bento XIV.

Vítor Teixeira

Universidade Fernando Pessoa