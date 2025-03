GUARDIÕES DAS CHAVES – 7

Os três primeiros sucessores: Lino, Anacleto, Clemente

Nos Comunicantes da Primeira Oração Eucarística (Cânone Romano) são mencionados os nomes de alguns Papas: Lino, Cleto (Anacleto), Clemente, Sisto e Cornélio.

Lino, Anacleto e Clemente são os sucessores imediatos de São Pedro, sendo que foram ordenados bispos pelo próprio Pedro. Alguns estudiosos sugerem que “Sisto” se refere a Sisto II (257-258) e que Cornélio foi Papa de 251 a 253.

O Liber Pontificalis relata que Pedro consagrou Clemente com as seguintes palavras: “Assim como a mim foi entregue, por meu Senhor Jesus Cristo, o poder de governar e de ligar e desligar, assim também eu o entrego a ti, para que possas ordenar administradores sobre diversos assuntos que levarão avante a obra da Igreja e para que tu mesmo não te deixes absorver pelos cuidados do mundo, mas te esforces por te entregares apenas à oração e à pregação ao povo”.

SÃO LINO

A lista dos bispos romanos nos escritos de Santo Ireneu, Júlio Africano, Santo Hipólito e Eusébio, bem como o Catálogo Liberiano de 354, colocam o nome de Lino imediatamente a seguir ao de São Pedro. São Jerónimo escreveu que Lino foi “o primeiro, depois de Pedro, a dirigir a Igreja romana” (in Chronicon) e Eusébio confirma que foi “o primeiro a receber o episcopado da Igreja em Roma, depois do martírio de Paulo e Pedro” (História da Igreja, 3.2). O Liber Pontificalis diz que ordenou quinze bispos e dezoito padres. Podemos ver que, nesta fase inicial da Igreja, a hierarquia já estava estabelecida.

Não sabemos muito mais sobre Lino. A data do seu pontificado, tal como a dos primeiros Papas, é muito controversa. A página electrónica do Vaticano indica que São Pedro foi martirizado em 64 ou 67 d.C. e que Lino iniciou o seu pontificado por volta do ano 68 (cf. https://www.vatican.va/content/vatican/en/holy-father.html).

O Martirológio Romano (a lista oficial de mártires e santos da Igreja – Martyrologium Romanum. Libreria Editrice Vaticana. 2001) não classifica Lino como mártir, mas o Liber Pontificalis afirma que “ele foi coroado com o martírio”. Acredita-se também que foi enterrado perto dos restos mortais de São Pedro na Colina do Vaticano. É comemorado a 23 de Setembro, data do seu enterro.

SÃO CLETO (ANACLETO)

Depois de Lino, seguiu-se o Papa Anacleto, também conhecido como Cleto. O nome “Cletus” (Grego: Klētos) significa “aquele que foi chamado”, e “Anacletus” (Grego: Anaklētos) significa “aquele que foi chamado de volta”.

Diz-se que durante o seu mandato como Papa, Anacleto ordenou um certo número de sacerdotes “por direcção do bem-aventurado Pedro” (Liber Pontificalis) e criou cerca de 25 paróquias em Roma (cf. “Pope St Anacletus, Martyr”. The Brighton Oratory. 13 de Julho de 2012).

Podemos assim verificar como a Igreja primitiva, inspirada pelo Espírito Santo, começa a organizar-se. Desde o início, o Corpo de Cristo é carismático e hierárquico (cf. Congregação para a Doutrina da Fé, “Carta Iuvenescit Ecclesia aos Bispos da Igreja Católica sobre a Relação entre Dons Hierárquicos e Carismáticos para a Vida e Missão da Igreja, 2016).

Como a maioria dos primeiros Papas dos dois primeiros séculos, as datas exactas do pontificado de Anacleto são incertas (Annuario Pontificio, 2012), mas sabe-se que “morreu mártir, talvez por volta de 91” (Campbell, Thomas. 1907. “Papa Santo Anacleto”. Enciclopédia Católica, vol. 1. Nova Iorque. Robert Appleton Company). Acredita-se também que, como São Lino, foi enterrado perto de São Pedro na Colina do Vaticano. O Martirológio Romano inclui Santo Anacleto entre os santos de 26 de Abril.

SÃO CLEMENTE

“O Papa Clemente I (chamado Clemens Romanus, para o distinguir de Clemente de Alexandria, um teólogo e filósofo cristão) é o primeiro dos sucessores de São Pedro de quem se sabe alguma coisa definitiva, para além de ser o primeiro dos “Padres Apostólicos” [ver PAIS DA IGREJA n.º 3 – Palavras do IV Papa da História –, na minha série “Pais da Igreja”]. A sua Festa é celebrada a 23 de Novembro. Deixou um escrito genuíno, uma Carta à Igreja de Corinto, e muitos outros foram-lhe atribuídos. (cf. Chapman, J. 1908. “Papa São Clemente I”. The Catholic Encyclopedia. http://www.newadvent.org/cathen/04012c.htm).

O Liber Pontificalis relata que Clemente “realizou duas ordenações no mês de Dezembro, dez sacerdotes, dois diáconos e quinze bispos em diversos lugares”. O poder que Jesus tinha confiado aos Apóstolos é assim transmitido a outra geração.

No artigo acima citado, expliquei a importância de São Clemente e da sua Carta em particular. “Escrita quando um dos apóstolos ainda estava vivo, esta carta de Clemente é o primeiro grande documento cristão não inspirado” (Joseph Stanislaus Brusher & Emmanuel Borden. “Popes through the Ages”. D Van Nostrand Company. Nova Iorque. 1959).

A importância de Clemente pode ser vista no facto de ser honrado não só pela Igreja Católica (nos ritos ocidentais e orientais), mas também pela Igreja Ortodoxa, pela Comunhão Anglicana e pela Igreja Luterana. São Clemente é um dos poucos Papas romanos a ter uma igreja ortodoxa russa dedicada em seu nome.

A Basílica de São Clemente Romano, em Roma, também dedicada a São Clemente I, foi no Século I a casa de um nobre que acabou por a emprestar para o culto cristão clandestino. No Século IV foi construída sobre ela uma basílica, sendo esta substituída, antes de 1100, pela basílica actual.

Pe. José Mario Mandía