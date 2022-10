FRANCISCO É O PRIMEIRO PEREGRINO DA JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE EM LISBOA

Que muitos outros o sigam!

O Papa inscreveu-se, no último Domingo, na próxima edição internacional da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que vai decorrer em Lisboa de 1 a 6 de Agosto de 2023.

«Hoje abrem-se as inscrições para a Jornada Mundial da Juventude que vai decorrer em Lisboa, em Agosto de 2023. Convidei duas jovens, portuguesas, para que estejam aqui, comigo, enquanto me inscrevo, como peregrino», disse, desde janela do apartamento pontifício, após a recitação do Ângelus.

«Vou fazê-lo agora. Pronto, estou inscrito», acrescentou, ao clicar no “tablet” com o formulário, que passou às duas jovens que o acompanhavam, estudantes do programa Erasmus em Roma: Maria de Assis, natural de Lisboa e estudante de Arquitectura; e Diana Lourenço Gonçalves, natural de Braga e estudante de Medicina, ambas na Universidade La Sapienza.

Francisco foi o primeiro peregrino a inscrever-se no maior encontro mundial de jovens, que Portugal vai receber pela primeira vez, sob o tema “Maria levantou-se e partiu apressadamente”, uma passagem do Evangelho segundo São Lucas (Lc., 1, 39).

«Este é o momento em que eu testemunho, em nome dos jovens portugueses, a nossa comunhão com Deus e com a Igreja. Levo hoje também comigo todos os jovens que vão participar nesta missão», disse Maria de Assis, citada pelo portal da JMJ Lisboa 2023.

O sistema de inscrições ficou assim aberto e os peregrinos podem registar-se “online” – de forma individual ou em grupo – através do preenchimento de formulário disponível em cinco idiomas (Português, Inglês, Italiano, Francês e Espanhol).

A organização portuguesa recomenda “fortemente grupos muito pequenos e peregrinos individuais a não se inscreverem por si mesmos, mas a juntarem-se a grupos maiores organizados pelas paróquias, dioceses ou outras comunidades”.

O sistema de inscrição solicita apenas informação mais detalhada relativamente ao responsável e ao vice-responsável dos grupos, sacerdotes, pessoas com deficiência e pessoas com necessidade de visto para entrar em Portugal.

“É também pedida informação relativa ao número de menores e de pessoas com mais de trinta anos que fazem parte do grupo, bem como data e meio de transporte de chegada a Lisboa e de partida após o final da JMJ Lisboa 2023”, acrescenta a organização.

O Comité Organizador Local (COL) oferece várias alternativas aos peregrinos que deleguem nele os aspectos logísticos da sua estadia, desde a opção pela semana completa ou só fim-de-semana, com ou sem alojamento/refeições.

A JMJ Lisboa 2023 é dedicada aos peregrinos de todo o mundo com idades compreendidas entre os catorze e trinta anos de idade, sendo permitido que peregrinos de outras idades se inscrevam; os participantes com idade inferior a dezoito anos têm obrigatoriamente de estar integrados num grupo e o seu cuidado é confiado a um adulto do grupo, com a devida autorização dos pais ou responsável legal.

A todos os pagamentos efectuados até dia 31 de Dezembro de 2022 será aplicado automaticamente um desconto de dez por cento; os pagamentos efectuados até dia 15 de Março de 2023 usufruem ainda de um desconto automático de cinco por cento.

In ECCLESIA