DIA DE TODOS OS SANTOS CELEBRADO A 1 DE NOVEMBRO

Crianças convidadas a se vestirem como santos

A Catequese em Português da paróquia da Sé Catedral convida todas as crianças a vestirem as roupas que identificam os seus santos predilectos e a participarem na habitual missa das crianças, celebrada no primeiro Domingo de cada mês.

A próxima missa das crianças está agendada para 6 de Novembro, sendo celebrada pelo padre Daniel Ribeiro, SCJ, nas instalações do Colégio Diocesano de São José, localizado nas traseiras do Paço Episcopal.

O Dia de Todos os Santos é celebrado a 1 de Novembro, mas uma vez que este ano recai numa terça-feira, a paróquia da Sé Catedral adiou a celebração da data com as crianças para o próximo Domingo, 6 de Novembro.

Esta solenidade foi instituída em homenagem a todos os santos, conhecidos e desconhecidos, e segundo o Papa Urbano IV (1261-1264) com o objectivo de compensar qualquer deficiência na celebração das festas dos santos durante o resto do ano.

No Cristianismo primitivo, os cristãos costumavam solenizar o aniversário da morte de um mártir no lugar do seu martírio. No Século IV, dioceses vizinhas começaram a trocar festas, transferir relíquias, a distribuí-las e a unir certas datas numa festa comum, como se demonstra na exortação de São Basílio de Cesareia (397) aos bispos da província do Ponto Euxino (Mar Negro). Também se começou a celebrar, de forma comum, grupos de mártires que morreram no mesmo dia. Nas perseguições de Diocleciano (303), o número de mártires tornou-se tão grande que não poderia existir um dia para celebrar a memória de cada mártir. Mas a Igreja, sentindo que todos os mártires deveriam ser venerados, definiu um dia comum para todos. O primeiro exemplo conhecido surgiu em Antioquia, no Domingo antes do Pentecostes. Um dia comum também é mencionado num sermão de Santo Efrém, o Sírio (em 373), e numa homilia de São João Crisóstomo (em 407).

Nos alvores do Cristianismo, apenas os Mártires e São João Baptista eram homenageados com um dia especial. Gradualmente, outros santos foram adicionados. O número destes aumentou quando o processo regular de canonização foi estabelecido (a partir do Século XII). No Ocidente, o Papa São Bonifácio IV, a 13 de Maio de 609, ou de 610, consagrou o Panteão em Roma à Virgem Santíssima e a todos os mártires. Gregório III (731-741) consagrou uma capela na Basílica de São Pedro a todos os santos e marcou o aniversário para 1 de Novembro. Já havia, porém, uma basílica dos Santíssimos Apóstolos em Roma, e a sua dedicação era comemorada todos os anos a 1 de Maio. Gregório IV (827-844) estendeu a celebração de 1 de Novembro para toda a Igreja. A Vigília parece ser tão antiga como a Festa, com o Papa Sisto IV (1471-84) a acrescentar mais tarde a Oitava.

ÀFestum Omnium Sanctorum(Festa de Todos os Santos) a 1 de Novembro, segue-se o Dia dos Fiéis Defuntos a 2 de Novembro, por todos os que já partiram. A Igreja Ortodoxa celebra o Dia de Todos os Santos no primeiro Domingo depois do Pentecostes, fechando a época litúrgica da Páscoa, tal como a Igreja Católica Oriental. A Igreja Anglicana também celebra o Dia de Todos os Santos com o mesmo significado das Igrejas Católica e Ortodoxa.

V.T.