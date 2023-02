FOTOLEGENDA

«PORQUE TU ÉS PÓ E AO PÓ DA TERRA RETORNARÁS!»–D. Stephen Lee, bispo de Macau, celebrou, solus, Missa de Quarta-feira de Cinzas, na igreja da Sé Catedral. À semelhança do que foi acontecendo em Macau e no resto do mundo, um dos momentos altos da Eucaristia foi a imposição das cinzas nos fiéis. Na homilia que proferiu, o prelado recordou a passagem do Livro do Génesis: «Porque tu és pó e ao pó da terra retornarás!» (Génesis, 3, 19), lembrando que apenas com obras dirigidas a Deus a nossa vida terrena tem verdadeiro sentido. FOTOS: Ivan Leong