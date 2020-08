FESTAS DE NOSSA SENHORA DE LA SALETTE ATÍPICAS

Ao menos, uns Beijinhos de Azeméis

As festas em honra de Nossa Senhora de La Salette, em Oliveira de Azeméis, devem ser das poucas que se realizam este ano em Portugal. E, mesmo assim, serão organizadas num perfil completamente diferente ao que a população e os peregrinos estão habituados.

As Festas de La Salette assinalam-se entre 3 e 12 de Agosto e são uma das maiores manifestações religiosas da zona Centro-Norte de Portugal. Este ano, devido a todas as restrições impostas pela Direcção-Geral de Saúde (DGS), o programa popular que sempre englobou grandes concertos e um recinto enorme com todo o tipo de animação, desde carroceis a tendinhas e outras atracções, ficou reduzido ao fogo-de-artifício, à iluminação das principais vias da cidade e a um curto programa religioso.

Só no ano passado, os dez dias das celebrações levaram a Oliveira de Azeméis mais de cem mil pessoas. Este ano, os visitantes serão muito poucos, sendo que a comissão de festas tentou inovar e criou várias áreas de animação, especialmente em jardins e praças, com “roulottes” de farturas e comes-e-bebes.

Quanto ao programa religioso, a maior atracção do evento, também foi alterado devido às limitações impostas pela DGS quanto à aglomeração de pessoas. Uma vez que não quis deixar de realizar as procissões, a paróquia local levou a cabo a Procissão das Velas no passado dia 2 à noite, e já este Domingo sai às ruas a Procissão do Triunfo. Claro está que igualmente por imposição da DGS tais manifestações religiosas não contam com o habitual cortejo dos fiéis entre a Igreja Matriz e a Capela no Parque, sendo a imagem de Nossa Senhora de La Salette transportada numa viatura.

Nossa Senhora de La Salette resulta das aparições da Virgem Maria na montanha de La Salette, em Isère, na região dos Alpes Franceses. Nossa Senhora apareceu a 19 de Setembro de 1846 a duas crianças, tendo só depois “descido” dos céus em Lourdes (1858) e em Fátima (1917).

O Parque de La Salette, projectado por Jerónimo Monteiro da Costa em 1909, ladeia o centro de Oliveira de Azeméis, sendo um “ex-libris” da cidade. No referido parque encontra-se a Capela de Nossa Senhora de La Salette, um templo, de cunho neomedieval, que foi edificado nos princípios do século XX.

A construção da Capela da La Salette remonta ao ano de 1870, altura em que Portugal era assolado por uma terrível seca. Oliveira de Azeméis não foi pois excepção. Então, a 5 de Julho desse mesmo ano, decidiu-se fazer uma procissão com o Santo Cristo até ao Monte Crasto, a fim de pedir chuva. Na verdade, a procissão chegou ao local e nesse instante, segundo rezam as crónicas da altura, começou a chover, o que foi encarado como milagre.

Posteriormente, o abade João José Correia dos Santos propôs a construção de uma capela no local, sob a invocação de Nossa Senhora de La Salette. A construção da capela teve logo início e em 1875 chegaram as imagens que ficaram na Igreja Matriz. Só passados cinco anos foram mudadas para a capela que já estava concluída.

Em 1913 começou-se a pensar na construção de uma nova capela porque a original estava a ficar demasiado pequena, é essa que pode ser hoje admirada por quem se desloca a Oliveira de Azeméis e ao Parque de La Salette.

João Santos Gomes