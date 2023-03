FESTA DE NOSSO SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS RETOMOU A TRADIÇÃO E JUNTOU LARGAS CENTENAS DE FIÉIS

Fé e esperança em Jesus

«Para além da devoção, foi um momento de fortalecimento da fé e de esperança em Jesus». É deste modo que o padre Daniel Ribeiro, SCJ, retrata as celebrações em Macau da Festa de Nosso Senhor Bom Jesus dos Passos, que decorreram no passado fim-de-semana.

Para o vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa, a participação dos fiéis nos diferentes momentos do programa da Festa, que se estendeu por dois dias, foi «a oportunidade de retornar a um momento que faz parte da História de Macau, principalmente dos costumes de vida da população católica local. Esta pôde novamente mostrar a sua devoção a Nosso Senhor dos Passos».

A’O CLARIM, o sacerdote sublinhou «a alegria muito grande demostrada pelos fiéis por a tradição ter voltado às ruas de Macau, dado que para muitos faz parte das suas vidas desde pequenos», acrescentado que houve quem afirmasse que nos últimos anos «parecia ter perdido parte do seu quotidiano».

A concluir, o padre Daniel acentuou o facto de «algumas crianças e adolescentes terem ajudado nas várias actividades do programa da Festa», com especial ênfase nas «celebrações litúrgicas e nas procissões».

A Procissão do Senhor Bom Jesus dos Passos voltou este ano às ruas de Macau, com a participação de fiéis, tendo em 2020, 2021 e 2022 sido realizada em moldes diferentes do habitual.

Logo na manhã de sábado, 25 de Fevereiro, houve Missa da Festa das Cinco Chagas do Senhor, presidida pelo bispo D. Stephen Lee, seguida de Via-Sacra em Chinês. À tarde, foi celebrada missa antecipada em Chinês e Português, seguida de Via-Sacra em Português. A concluir o dia, foi proferido o Sermão do Horto em Chinês e realizou-se a Procissão da Cruz, entre a igreja de Santo Agostinho e a Sé Catedral, que encerrou com o Sermão do Horto em Português.

No dia seguinte, 1.º Domingo da Quaresma, foi proferido Sermão do Pretório em Chinês, e teve lugar o ponto alto das celebrações: a Procissão do Senhor Bom Jesus dos Passos, entre a Sé Catedral e a igreja de Santo Agostinho. Concluída a Procissão, seguiu-se Sermão do Calvário em Português e Bênção da Sagrada Cruz.

A Procissão do Senhor Bom Jesus dos Passos reproduz os Passos da Paixão de Cristo, ou seja, o trajecto percorrido por Jesus Cristo, desde a sua condenação à morte até ser sepultado.

Para os fiéis que não poderão participar na Procissão, o Centro Diocesano dos Meios de Comunicação Social (CDMCS) assegurou a transmissão via “online” com recurso às redes sociais.

