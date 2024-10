FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO CELEBRADA A 7 DE OUTUBRO

Macau junta a sua voz à “sinfonia mundial de oração”

O Papa Francisco convocou para a próxima segunda-feira, 7 de Outubro, uma jornada de oração e jejum pela paz no mundo, numa altura em que o conflito israelo-árabe, no Médio Oriente, se agudiza e ganha proporções regionais. A iniciativa coincide com a Jornada Mundial do Rosário, agendada para o início de Junho pela Santa Sé, com o propósito de preparar os católicos de todo o mundo para o Ano Jubilar de 2025. Em Macau, a Rádio Voz de Maria associa-se ao evento.

Na próxima segunda-feira, centenas de milhares de fiéis deverão participar, nos quatro cantos do mundo, numa cadeia de oração universal, com uma única intenção: interceder, junto de Nossa Senhora, pelo sucesso do Jubileu da Esperança.

Concebida pela Fórum Pan-Europeu das Confrarias, um movimento europeu de irmandades religiosas lançado em 2020, a iniciativa arranca na Nova Zelândia, no dia 7 de Outubro, com o Rosário a ser rezado em Maori, na paróquia de Pukekaraka; dali segue para o Ocidente, até completar o perímetro da Terra. A jornada de oração vai ser assinalada em praticamente todas as dioceses do planeta e Macau não é excepção. Na RAEM, a corrente de oração é mantida intacta pela Rádio Voz de Maria, que se associou à Legião de Maria, para garantir que a Jornada Mundial do Rosário é observada na mais antiga diocese do Extremo Oriente.

«O Papa Francisco expressou o desejo de dedicar à oração o ano que antecede o Ano Jubilar e convocou uma grande “sinfonia mundial de oração” para que os católicos possam pedir à Virgem Maria que interceda pela Igreja na jornada de salvação do Jubileu de 2025. A Voz de Maria, em conjunto com uma das cúrias locais da Legião de Maria, pretende rezar o Rosário em conjunto com diferentes grupos da Igreja Universal, às 19:00 horas da próxima segunda-feira, 7 de Outubro, dia de Nossa Senhora do Rosário», explicou a’O CLARIM fonte da Rádio Voz de Maria. «A jornada de oração será transmitida no portal electrónico da Voz de Maria e também na rede social Facebook. Pedimos aos fiéis para que se juntem a nós onde quer que estejam e possam meditar connosco nos mistérios contidos no Rosário, de forma a podermos reforçar o apelo do Papa e rezar pela paz no mundo e pela protecção da nossa casa comum», acrescentou.

Este projecto não é o único com o qual a Rádio Voz de Maria celebra o mês do Rosário. A 13 de Outubro, a antena da retransmissora católica vai levar aos fiéis de Macau e do mundo a Procissão de Nossa Senhora de Fátima, na paróquia com o mesmo nome. «Para além de rezarmos o Rosário em conjunto, no âmbito da quinta edição da Jornada Mundial do Rosário, vamos ainda transmitir ao vivo, a 13 de Outubro, a Procissão de Nossa Senhora, organizada pela paróquia de Nossa Senhora de Fátima», disse a mesma fonte, concluindo: «A rádio Voz de Maria vai ainda apoiar duas outras actividades: o Dia Diocesano da Família, organizado pela diocese de Macau a 19 de Outubro, e o Dia de Louvor à Terra, já este sábado [ver artigo na página 4 desta edição], organizado pela Comissão Diocesana para a Vida, pelo Bosco Youth Service Network e pelas Filhas de São Paulo. Vamos transmitir as duas actividades, para que mais pessoas as possam acompanhar, mesmo que não o consigam fazer presencialmente».

ROSÁRIO NO CORAÇÃO

A devoção a Nossa Senhora do Rosário também é assinalada entre hoje (sexta-feira) e Domingo, na igreja da Sé Catedral, com tríduo de louvor a Nossa Senhora. «Na Sé, não há nenhuma celebração específica para assinalar a Jornada Mundial do Rosário. Teremos, como habitual, a Missa das 18:00 horas e o Terço às 17 horas e 30. Porém, no mês de Outubro, a comunidade de língua portuguesa da Sé vai voltar a participar, no dia 18, no evento “Um Milhão de Crianças Rezam o Terço”. Ainda no âmbito do mês do Rosário há tríduo a Nossa Senhora, que decorre até Domingo», explicou o padre Daniel Ribeiro, SCJ.

Por sua vez, a Associação de Leigos Católicos de Macau irá levar a cabo uma série de quatro palestras com o objectivo de abordar os quatro grandes dogmas a que está associada a fé na Virgem Maria. As quatros sessões decorrem todas as segundas-feiras, nas instalações do Centro Diocesano, e têm Andrew Chin Hei Leong, professor da Faculdade de Estudos Religiosos e Filosofia da Universidade de São José, como orador. «Nestas quatro palestras, que vão decorrer durante o mês de Outubro, vamos abordar os quatro dogmas marianos. Isto é, a Maternidade Divina e Maria como Mãe de Deus, a Virgindade Perpétua, a Imaculada Conceição e a Assunção», referiu Carmen Cheang a’O CLARIM.

«Apesar de não encontrarmos muitas referências a Maria na Bíblia, a verdade é que Nossa Senhora influenciou muito a Igreja Católica e os fiéis católicos. Esperamos, por meio desta série de palestras, que os paroquianos possam ficar a conhecer melhor Nossa Senhora e a compreender de que forma é que se trata de um exemplo para todos nós. De que forma nos podemos tornar parceiros de Deus na caminhada para a salvação? De que forma podemos imitar a sua caridade, aceitar a vontade sagrada de Deus e praticar a vontade do nosso Pai, para que nos possamos tornar discípulos próximos de Jesus? É a estas interrogações que vamos tentar responder», rematou a dirigente da Associação de Leigos Católicos de Macau.

Marco Carvalho