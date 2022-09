EXPOSIÇÃO JÁ RECEBEU MAIS DE DOIS MIL VISITANTES

Escolas acolhem “Milagres Eucarísticos do Mundo”

Mais de dois mil visitantes, perto de quarenta visitas guiadas e um fascínio genuíno pelos inexplicáveis sinais de divindade que, ao longo dos séculos, se revelaram na Sagrada Eucaristia. A exposição “Milagres Eucarísticos do Mundo” despede-se hoje, sexta-feira, do Centro Diocesano, depois de ali ter estado patente ao público durante quase dois meses.

Promovida pela Associação Católica Cultural de Macau (ACCM), a mostra recebeu, desde 10 de Agosto, mais de dois mil interessados em conhecer com maior profundidade o fenómeno dos milagres eucarísticos e em explorar a relação entre a Doutrina Católica e a ciência contemporânea. Uma boa parte visitou a exposição integrada numa das quase quarenta visitas guiadas que os responsáveis pela ACCM organizaram ao longo das últimas semanas. «A exposição foi muito bem recebida por pessoas de todas os quadrantes (…)desde grupos de estudantes e professores, a associações de juventude, passando por grupos de Catequese, ordens religiosas e associações de fiéis ou grupos inter-religiosos», explicou Joni Cheng, em declarações a’O CLARIM. «Para além das visitas guiadas com contornos mais gerais, concebidas para dar a conhecer exemplos de Milagres Eucarísticos comprovados pela Ciência, como os milagres de Lanciano e de Buenos Aires, também concebemos visitas guiadas direccionadas para as crianças, que incluíam milagres que se materializaram por meio da intercessão de santos ou envolvendo a Natureza, como, por exemplo, Santa Clara de Assis ou o milagre dos peixes de Alboraya-Almàssera, em Espanha», acrescentou a dirigente da ACCM.

A despedida da exposição do Centro Diocesano não significa, de todo, um adeus ao território. Para além de se eternizar num formato virtual, a mostra deve ainda ganhar contornos itinerantes e percorrer as escolas da RAEM. Para já, quatro estabelecimentos de ensino mostraram interesse em receber a exposição. «Em Outubro, vamos lançar um vídeo em Cantonense com uma visita guiada virtual. Aqueles que não puderam visitar a exposição por causa da pandemia e das restrições sanitárias vão poder visitá-la de forma virtual e inteirar-se do seu conteúdo», revelou Joni Cheng. «No caso de existirem escolas interessadas em receber a exposição, a nossa associação disponibiliza-se para organizar os materiais que serão exibidos. Quatro escolas já nos contactaram com o intuito de acolherem a mostra. A partir de Outubro, a exposição vai permanecer um mês em cada uma dessas escolas».

Entretanto, a Associação Católica Cultural de Macau foi autorizada pela família do Beato Carlo Acutis, que documentou e catalogou os milagres, antes de sucumbir a uma leucemia em 2006, a publicar um livro, em Chinês, sobre os Milagres Eucarísticos recolhidos pelo jovem italiano. «O livro deverá ser lançado por altura da Páscoa, no próximo ano. Estamos a planear organizar sessões de partilha de leitura para todos quantos demonstrem interesse», concluiu Joni Cheng.

M.C.