ESTABELECIMENTO DE ENSINO FOI COLOCADO SOB SUPERVISÃO DIRECTA DA DIOCESE DE MACAU

Colégio de Santa Rosa de Lima celebra padroeiro

O Colégio de Santa Rosa de Lima está desde o início do presente ano lectivo sob a supervisão directa da diocese de Macau. A informação foi confirmada a’O CLARIM pelo padre José Mario Mandía, novo capelão da instituição de ensino, que hoje celebra nas suas instalações uma missa dedicada a São Francisco de Assis.

O Colégio de Santa Rosa de Lima, na Rua de Santa Clara, acolhe hoje, sexta-feira, uma missa dedicada a São Francisco de Assis, o santo patrono da instituição de ensino. A Eucaristia, em que participam alunos, professores e funcionários, será celebrada pelo padre José Mario Mandía, que foi recentemente nomeado pela diocese de Macau para o posto de capelão do Colégio.

A celebração antecipa-se à festa litúrgica de São Francisco de Assis, que tem lugar a 4 de Outubro, uma vez que esta data coincide com a Semana Dourada do Dia Nacional da República Popular da China.

É a primeira vez que o Colégio de Santa Rosa de Lima celebra o seu santo patrono desde que foi colocado sob a supervisão directa da diocese de Macau – uma decisão que se tornou efectiva, no início do corrente ano lectivo, depois de décadas em que esteve sob a gestão da Congregação das Franciscanas Missionárias de Maria. A informação foi confirmada a’O CLARIMpelo padre José Mario Mandía, que adiantou ainda que a actual direcção decidiu dar continuidade a algumas das linhas orientadoras pelas quais a escola sempre se regeu. «A missa desta sexta-feira é de louvor ao santo patrono da escola, São Francisco de Assis. Já a missa de abertura do ano lectivo foi celebrada pelo bispo D. Stephen Lee há algumas semanas, num encontro que reuniu várias escolas diocesanas», explicou o sacerdote, acrescentando: «a escola já está sob a supervisão directa da Diocese, mas a administração do estabelecimento decidiu que vai dar continuidade a algumas das políticas da escola».

Em Macau, o nome de Santa Rosa de Lima está desde muito cedo ligado à Educação, principalmente de meninas e órfãs. A história do moderno colégio, que atravessou todo o Século XX, remonta a 1903, quando o então bispo de Macau, D. João Paulino, confiou o Colégio às Irmãs Franciscanas Missionárias de Maria. Desde 1889 até então, foi dirigido pelas Filhas Canossianas da Caridade, tendo antes disso albergado a congregação das irmãs clarissas.

M.C.