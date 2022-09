MOMENTO DE ADORAÇÃO E FORMAÇÃO AGENDADO PARA AMANHÃ NA IGREJA DE SÃO DOMINGOS

Catequese da Sé lança apelo aos pais

Um momento de adoração e formação está agendado para amanhã, 1 de Outubro, na igreja de São Domingos, após a celebração da missa antecipada em Português. A também denominada missa vespertina é celebrada às 17 horas e 30 minutos.

Estes momentos de adoração e formação são já um hábito há vários anos, sendo organizados pelo padre Daniel Ribeiro, SCJ, o vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa.

Entretanto, no passado Domingo, após a missa das 11:00 horas na igreja da Sé Catedral, o padre Daniel lembrou a Assembleia de Fiéis que os encontros de Catequese iriam retomar dali a uns minutos, no edifício do Colégio Diocesano de São José localizado nas traseiras do Paço Episcopal.

Na ocasião, o sacerdote pediu «aos pais, às crianças e aos adolescentes que caso conheçam crianças, a partir dos quatro anos de idade, as convidem a participar na Catequese». Para tal, é apenas necessário que «os pais [ou alguém indigitado para o efeito]se desloquem ao Colégio [Diocesano de São José]a fim de procederem à inscrição».

A terminar, o padre Daniel reforçou, em jeito de apelo: «Queridos pais, convidem filhos de amigos ou conhecidos para também participarem na nossa Catequese».

J.M.E.