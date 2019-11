Encontro pessoal com Jesus Cristo

DIOCESE PROMOVE RETIRO ENTRE 15 E 17 DE NOVEMBRO.

A Vila de São José, em Coloane, acolhe entre 15 e 17 de Novembro um retiro espiritual promovido pela pastoral em língua portuguesa da diocese de Macau. A iniciativa, orientada pelo padre Daniel Ribeiro, tem por objectivo proporcionar «um momento de encontro pessoal com Cristo».

Na próxima semana, o ruído dos motores e a azáfama a que é habitualmente associada a mais antiga prova automobilística do Extremo Oriente tomam conta de Macau, mas há quem ofereça silêncio como contraponto aos quatro intensos dias em que o território se transforma num arraial ao ar livre. É esta, pelo menos, a proposta da pastoral em língua portuguesa da diocese de Macau e do padre Daniel Ribeiro.

O vigário paroquial da igreja da Sé Catedral e actual Delegado Episcopal para os Assuntos Pastorais em Língua Portuguesa vai promover, entre 15 e 17 de Novembro, um retiro espiritual. A iniciativa decorre nas instalações da Vila de São José, em Cheoc Van, e tem como objectivo proporcionar aos católicos do território «um momento de encontro pessoal com Cristo». «O retiro é destinado principalmente àqueles que não puderam participar no retiro promovido pela Diocese no primeiro semestre. Contudo, todos os que desejarem estar presentes podem participar», disse o padre Daniel Ribeiro em declarações a’O CLARIM, tendo explicado que «o maior motivo do retiro continua a ser proporcionar aos nossos fiéis um momento de encontro pessoal com Cristo através do silêncio e da meditação».

A pastoral em língua portuguesa promove anualmente dois retiros – um no período que antecede a Páscoa e outro antes do início do Advento. As iniciativas, segundo o sacerdote brasileiro da Congregação dos Dehonianos, contribuem para o aprofundamento da fé e para o fomento de uma vida espiritual mais intensa. «Os retiros são uma oportunidade para um momento de silêncio, de encontro com Cristo e consigo mesmo, bem mesmo de contacto com outros irmãos que professam a mesma fé e os mesmos valores» reiterou, acrescentando: «A meu ver, todos os católicos deviam dar a eles mesmos a oportunidade deste aprofundamento na fé e na comunidade. O retiro é uma prática bíblica que continua a ajudar inúmeras pessoas, de modo a que possam ter uma vida espiritual mais profunda».

As inscrições para o retiro devem ser feitas no Cartório da Sé Catedral. O valor da inscrição é de 800 patacas por pessoa.

Na iniciativa deverão participar católicos que já têm uma experiência de fé enraizada. «Normalmente, os catequistas, as pessoas envolvidas na Liturgia ou que têm o hábito de participar das celebrações diárias das missas, são as que mais se interessam pelo retiro», sublinhou o padre Daniel Ribeiro.

O retiro da próxima semana tem ainda o propósito de preparar os presentes para uma vivência mais profunda do Natal. A entrada no período do Advento vai ser assinalada com a celebração, a 1 de Dezembro, no Colégio Diocesano de São José, de uma eucaristia com todos os pais das crianças envolvidas na catequese.

Marco Carvalho