EMPRESÁRIO VAI ALOCAR MAIS DE UM MILHÃO E MEIO DE PATACAS À INICIATIVA

Lucas Lo atribui bolsas de estudo a futuros alunos da USJ

A diocese de Macau quer ver reforçados os laços entre os estabelecimentos de ensino de matriz católica do território e a Universidade de São José e encontrou em Lucas Lo um parceiro à altura do desafio. O empresário sino-peruano, presidente do grupo Similan, assumiu esta semana o compromisso de financiar uma dúzia de bolsas de estudo, direccionadas para os alunos de três escolas católicas de Macau que queiram prosseguir os estudos superiores na USJ.

Com investimentos no sector imobiliário, o empresário assinou na quarta-feira, no Paço Episcopal, o acordo para a criação das Bolsas de Estudo Lucas Lo para a Universidade de São José. O presidente do grupo Similan comprometeu-se a patrocinar, através da oferta de um milhão 546 mil patacas, a criação de doze bolsas de estudo – seis integrais e outras seis de cinquenta por cento do valor do curso – destinadas a alunos de dois dos polos do Colégio Diocesano de São José e da Escola de São Paulo que optem por dar seguimento à carreira académica na Universidade de São José.

O acordo para a instituição das Bolsas de Estudo Lucas Lo foi assinado pelo empresário e pelo novo reitor da Universidade de São José, o diácono Stephen Morgan, sob a supervisão atenta do chanceler da USJ, o bispo D. Stephen Lee.

Para Stephen Morgan, que no final de Maio substituiu o padre Peter Stilwell à frente dos destinos da Universidade de São José, o acordo agora assinado com o empresário e benemérito tem o condão de promover a aproximação entre as diferentes instituições de ensino de matriz católica do território e de tornar a Universidade uma opção de futuro atractiva para os alunos que estudam nas escolas abrangidas pelo projecto. «Gostava de agradecer ao senhor Lucas Lo pela sua extraordinária generosidade. Construir uma relação próxima entre as escolas da diocese de Macau e a universidade da Diocese é um passo verdadeiramente importante tendo em vista o crescimento da Universidade e é um passo que não seria possível sem o tipo de generosidade com a qual o senhor Lo se comprometeu», defendeu o reitor da Universidade de São José, após a assinatura do acordo.

«O senhor Lucas Lo e a família nunca esconderam o seu apoio à Universidade, particularmente desde que a USJ se mudou para o campus da Ilha Verde e eu quero que fique registada, na primeira ocasião de que eu disponho para tal, a minha gratidão para com o Senhor Lo e a sua família, por tudo o que fizeram pela Universidade de São José», acrescentou Stephen Morgan.

O presidente do grupo Similan é um benemérito de longa data da universidade católica do território. Em 2018, o empresário sino-peruano ofereceu dez milhões de patacas à Universidade de São José, com o objectivo de ajudar a apetrechar o campus da Ilha Verde da instituição de Ensino Superior.

Marco Carvalho