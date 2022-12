DIOCESE ENCERRA ANO CIVIL EMPENHADA NA FORMAÇÃO CRISTÃ DOS MAIS NOVOS

Dezembro mais jovem

ENCONTRO DE JOVENS –A paróquia da Sé Catedral realiza hoje mais um encontro de jovens, no Cartório da Sé, a partir das 19:00 horas, anunciou o padre Daniel Ribeiro, SCJ, na Missa Dominical de 27 de Novembro. O vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa convidou «todos os nossos jovens a estarem presentes».

PASSEIO E MISSA DA CATEQUESE –«Agora um convite para os pais, catequistas, crianças e jovens da Catequese», foi desta forma que o padre Daniel começou por anunciar, também na referida Missa Dominical, a realização do habitual dia de convívio da Catequese da paróquia da Sé Catedral em Português, na ilha de Coloane, mais precisamente na Casa Ricci, a 11 de Dezembro.

«Teremos Missa e o passeio da Catequese em Coloane. Os pais estão também convidados a participarem na Missa e no passeio. Depois da Missa, segue-se o almoço e um momento de convívio», explicou o padre Daniel, que revelou uma curiosidade: «algumas crianças e jovens perguntaram se havia futebol e pediram para jogar com o Padre [Daniel]. Sim, quem lá estiver no dia 11 terá a oportunidade de jogar futebol com o Padre», garantiu.

BAZAR NO ADRO DA SÉ –O adro da igreja da Sé Catedral vai ser palco do “Bazar de Beneficência da Sé Catedral”, agendado para 17 de Dezembro. Durante toda a tarde, para além da tradicional venda de produtos, serão organizadas várias actividades, estando prevista a realização de jogos e entrega de presentes. A iniciativa está aberta a toda a população de Macau.

CALENDÁRIO DIOCESANO PARA 2023 –O Calendário Diocesano para 2023 já se encontra à venda na Livraria de São Paulo e no Café da Sé Catedral, localizado nas instalações do Centro Diocesano, na Rua Formosa.

EVANGELHO PARA JOVENS –O livro “Evangelho Diário para Jovens 2023”, com a chancela das Publicações Claretianas, foi lançado no passado dia 25 de Novembro, na Galeria do Centro Diocesano. Na ocasião esteve presente a equipa de redacção e revisão da obra, liderada pelo padre Daniel. Para além do sacerdote, o livro contou com a colaboração de Irina Carvalho, Mónica Tavira Neves, Luciana Pontes e António Pontes. As ilustrações são da autoria de Terry Kuok e Jaimie Lam.

Segundo o padre Daniel, o “Evangelho Diário para Jovens 2023” «tem conteúdo bíblico, sendo de fácil leitura para ajudar as crianças, os jovens e as famílias a rezarem».

A cerimónia de lançamento foi abrilhantada pelo Coro de Crianças da Sée por uma exposição dos desenhos das crianças da Catequese, concebidos no âmbito do concurso dedicado aoSagrado Coração de Jesus.

PROFISSÃO DE FÉ –A terminar os comunicados aos fiéis que participaram na missa do último Domingo, o padre Daniel deu os parabéns aos jovens que fizeram Profissão de Fé durante o decurso da Missa e agradeceu aos pais por terem estado presentes. Aos catequistas, o padre Daniel também agradeceu em seu nome e dos seminaristas, cuja formação também passa por ajudar a Diocese na formação dos cristãos mais novos.

José Miguel Encarnação